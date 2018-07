Rynki wschodzące w centrum zainteresowania

Nadejście nowego tygodnia sugeruje, że rynki wschodzące powinny skupiać w dalszym ciągu sporą uwagę. Mowa tutaj przede wszystkim o Turcji i Chinach, skąd w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin poznaliśmy kilka kluczowych informacji. Seria danych makroekonomicznych z Państwa Środka wraz z utrzymującymi się napięcia handlowymi ciąży o poranku azjatyckim indeksom giełdowym, mimo wszystko polska waluta minimalnie umacnia się.

Wzrost gospodarczy w drugim kwartale w Chinach wyniósł 6,7%, co było wynikiem spełniającym oczekiwania rynku, z drugiej strony pozostaje pewna doza niepewności odnośnie do trwającego właśnie kwartału. Zauważmy, że różnego rodzaju restrykcje handlowe nakładane przez Stany Zjednoczone w stosunku do drugiej, największej gospodarki świata będą mieć najpewniej opóźniony efekt, tym samym potencjalne skutki wojny handlowej mogą zostać odczuwalne w trzecim kwartale roku. Przypomnijmy, że obawy dotyczące napięć handlowych między obydwiema gospodarkami nie były (na razie) najpewniej głównym punktem obaw w trakcie drugiego kwartału. Jednym z powodów umiarkowanie słabnącego tempa wzrostu gospodarczego w Chinach jest ciągłe działanie tamtejszych władz nakierowane na ograniczenie poziomu zadłużenia. Kroki te przynoszą pewne skutki, patrząc na opublikowane w piątek dane dotyczące kredytów. Zagregowana miara całkowitego kredytu do wszystkich sektorów (w ujęciu 12-miesięcznej sumy) kontynuuje swój trend spadkowy mniej więcej od połowy 2017 roku, przy jednocześnie wciąż spadającej dynamice podaży pieniądza. Głównym celem działania chińskich władz jest ograniczenie ryzyka finansowego poprzez uszczuplenie tzw. sektora shadow banking, a także zwiększenie regulacji pod tym kątem. Wracając jednak do samych odczytów makroekonomicznych, warto również rzucić okiem na miesięczne publikacje za czerwiec, gdzie jedynie sprzedaż detaliczna zdołała zanotować wyraźniejszą poprawę, rosnąc o 9% w ujęciu rocznym. Jeśli chodzi o produkcję przemysłową, czerwiec zaowocował wyraźnym rozczarowaniem (spadek rocznej dynamiki do 6% z 6,8% przy niezmienionej bazie statystycznej), co budzić może największe obawy za granicą, ciążąc przede wszystkim metalom przemysłowym (możliwy zalążek słabnącego popytu). Minimalnie gorzej od prognoz wypadły również inwestycje w środki trwałe. Ogólnie rzecz biorąc, choć na razie sytuacja w Chinach w dalszym ciągu wygląda względnie stabilnie, to z pewnością ryzyka w postaci kontynuacji wojny handlowej sugerują, że relatywny spokój może być niebawem zmącony.

Z kolei, jeśli chodzi o Turcję, w piątek agencja ratingowa Fitch zdecydowała się zredukować ocenę wiarygodności kredytowej do BB z BB+ z perspektywą negatywną. W opublikowanej nocie Fitch pisał, iż ryzyka dla makroekonomicznej stabilności wzrosły z powodu wciąż rosnącego deficytu na rachunku bieżącym, bardziej wymagającego środowiska finansowego za granicą, bardzo wysokiej inflacji oraz wpływu deprecjacji liry na sektor prywatny. W rezultacie wiarygodność do polityki gospodarczej obniżyła się w ostatnim czasie, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę serię zeszłotygodniowym komentarzy Erdogana wskazującego na konieczność obniżek stóp procentowych w celu… umocnienia liry. Choć o poranku turecka waluta wygląda względnie stabilnie, to w dalszym ciągu pozostaje ona na rekordowo niskich poziomach zarówno w stosunku do euro, jak i dolara. Kolejnym, kluczowym punktem dla liry będzie posiedzenie banku centralnego zaplanowane na 24 lipca.

Najważniejszym odczytem poniedziałkowej sesji będzie czerwcowa sprzedaż detaliczna z USA, wcześniej zaś czeka nas publikacja inflacji bazowej oraz bilansu płatniczego z polskiej gospodarki. W godzinach porannych NBP opublikuje również pełny raport o inflacji. O godzinie 8:55 za dolara płacono 3,6813 złotego, za euro 4,3074 złotego, za funta 4,8778 złotego i za franka 3,6790 złotego.