Krajobraz po spotkaniu w Waszyngtonie

Wydarzeniem wczorajszego wieczora była wizyta Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera w Waszyngtonie. Przed spotkaniem nie spodziewano się wielu rozstrzygnięć, lecz wcześniejsze tweety Trumpa mogły sugerować zmianę jego postawy względem Unii Europejskiej. Wbrew oczekiwaniom obaj politycy doszli w pewnych kwestiach do porozumienia oraz rozbudzili nadzieję na dalszą poprawę stosunków handlowych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Najważniejszym ustaleniem była z pewnością zgoda Unii Europejskiej na zwiększenie importu amerykańskiego gazu LNG i soi. W efekcie notowania amerykańskich indeksów znacząco się poprawiły i Wall Street zakończył środową sesję na kilkumiesięcznych maksimach.

W dalszym ciągu uwagę inwestorów przykuwa trwający sezon wyników kwartalnych na amerykańskim parkiecie. Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich godzin są gorsze od oczekiwań wyniki Facebooka. Pomimo lepszego zysku w stosunku do oczekiwań, który wyniósł na 1 akcję 1,74$, rozczarowały dane o przychodach i aktywnych użytkownikach. Sesję na Wall Street akcje technologicznego giganta rozpoczynają sesję 20 proc. spadkiem względem środowego zamknięcia, co jak na ogromną kapitalizację firmy Marka Zuckerberga może robić wrażenie. W rezultacie indeks spółek technologicznych - Nasdaq oddaje całe wczorajsze wzrosty. Wydaje się jednak, że reakcja inwestorów może być trochę przesadzona i Facebook może podążyć drogą Netflixa, który również mocno dał się we znaki inwestorom na początku sezonu wyników.

Na Książęcej indeks największych spółek w dalszym ciągu kontynuuje swój wzrostowy rajd. Jednym z czynników ryzyka może być jednak silniejszy dolar, którego umocnienie względem euro obserwujemy po konferencji prasowej Mario Draghiego. Prezes EBC nie powiedział nic nowego, a pierwszej podwyżki w dalszym ciągu należy spodziewać się najwcześniej w lecie 2019 roku. Rynek wydaje się, że oczekiwał trochę bardziej jastrzębiej retoryki, w szczególności jeżeli weźmiemy ostatnie komentarze innych członków EBC w ostatnim czasie. Wśród komponentów WIG20 najlepiej radzi sobie dzisiaj Lotos, który pokazał bardzo dobre wstępne wyniki za drugi kwartał tego roku. Biorąc pod uwagę lepszą dyspozycję i bardzo dobre wyniki innego potentata paliwowego - PKN Orlen, to dalsze negocjacje w sprawie fuzji obu koncernów z pewnością będą wzbudzały zainteresowanie inwestorów.

Sesję na warszawskiej giełdzie kończymy z przytupem. Indeks WIG20 kończy dzień prawie 2 proc. wzrostem i zachowuje się lepiej od innych parkietów rynków wschodzących. Również dobrze radzi sobie niemiecki DAX, który zbliża się do szczytów z zeszłego tygodnia. Relatywnie słabiej radzą sobie w dalszym ciągu małe i średnie spółki, które nie przyciągają uwagi inwestorów zagranicznych ze względu na swoją płynność.