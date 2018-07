Zbiory owoców najwyższe w historii

GUS opublikował wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r., z którego wyraźnie wynika, że po bardzo słabym owocowaniu w poprzednim roku, w bieżącym sezonie można przewidywać wyjątkowo obfite plonowanie większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych.

Tegoroczne zbiory owoców są obecnie oceniane na rekordowym poziomie (o ponad połowę wyższym od produkcji roku poprzedniego). Jak podaje Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole, szacowane zbiory owoców z drzew oraz wyższe zbiory szacowane są natomiast w przypadku owoców z drzew (+58 proc. r/r) oraz owoców z krzewów i plantacji jagodowych (+25 proc.)

Z jednej strony wynika to z efektu niskiej bazy sprzed roku związanego z przymrozkami, z drugiej strony tegoroczne warunki agrometeorologiczne były korzystne dla wegetacji owoców. W konsekwencji GUS szacuje, że tegoroczne zbiory owoców będą najwyższe w historii. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. wystąpi niewielka deflacja cen żywności (-0,1 proc. r/r) – pisze w komentarzu Olipra.

GUS podaje, że tegoroczne zbiory owoców z plantacji drzew owocowych zostały ocenione na ponad 4,2 mln t, przy czym zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na przeszło 3,7 mln t (w porównaniu do bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego jest to ponad 50 proc. wzrost i około 25 proc. więcej od średniej produkcji z lat 2011-2015).

Należy mieć na względzie, że do uprawy wchodzą nowe, bardziej plenne odmiany. Przy bardzo dobrych warunkach podczas dalszej wegetacji (dorastania owoców), szacowany obecnie poziom produkcji może zostać nawet przekroczony. Na obecnym etapie, produkcję gruszek w sadach szacuje się na ok. 85 tys. ton (tj. o blisko 55 proc. więcej niż w poprzednim sezonie), natomiast zbiory śliwek na ok. 119 tys. t (tj. przeszło dwa razy więcej niż w bardzo słabym roku 2017 i o ponad 23 proc. więcej od średniej produkcji z lat 2011-2015) – czytamy w informacji GUS.

Według Urzędu, tegoroczna produkcja wiśni przekracza 200 tys. ton, a czereśni została oszacowana na ok. 60 tys. ton, jednak według opinii rzeczoznawców nie wszystkie owoce zostaną zebrane. Z przyczyn ekonomicznych (niskie ceny skupu) oraz braku pracowników do zbioru, znaczna część owoców może pozostać na drzewach. Dotyczy to zwłaszcza wiśni.

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na znacznie ponad 0,6 mln ton, tj. o przeszło 25 proc. więcej niż w roku poprzednim. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych zanotowano bardzo dobre plonowanie większości gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych. Najmniejszą dynamikę wzrostu w porównaniu do poprzedniego sezonu zanotowano dla zbiorów truskawek (wzrost o niespełna 10 proc.).

Gorzej wyglada sytuacja w przypadku pozostałych upraw, a to ze względu na suszę. Jak podkreśla Olipra, najsilniejszy spadek produkcji zostanie odnotowany w przypadku rzepaku i rzepiku (-16 proc. r/r) oraz zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (-14 proc. r/r). Czytaj także: Szykują się słabsze zbiory zbóż

Wbrew oczekiwaniom, tegoroczne straty związane z suszą nie są rekordowe. Silniejszy roczny spadek zbiorów zbóż ze względu na suszę odnotowano bowiem w 2006 r. - komentuje ekonomista Credit Agricole.

Produkcję warzyw gruntowych szacuje się obecnie na ponad 4,2 mln ton, tj. na poziomie niespełna 8 proc. niższym w porównaniu do roku ubiegłego.