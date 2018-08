Apple ze świetnymi wynikami

Podczas gdy Apple ze swoimi świetnymi wynikami finansowymi nieco uspokaja inwestorów, a w szczególności sektor technologiczny, świat ponownie bombardowany jest informacjami na temat sporu handlowego USA oraz Chin. Dzisiaj wieczorem dodatkowo decyzja Fed w sprawie wysokości stóp procentowych. Tym razem jednak stopy procentowe powinny pozostać bez zmian.

Apple, czyli gigant z Cupertino zaprezentował całkiem dobre wyniki za trzeci kwartał fiskalny i jednocześnie drugi kalendarzowy. EPS wyniósł 2,34 USD, bijąc konsensus na poziomie 2,18 USD. Przychody z kolei wyniosły 53,3 mld USD, które również przekroczyły oczekiwania na poziomie 52,34 mld USD. Warto jednak odnotować, że sprzedaż flagowego produktu Apple’a, czyli iPhone’a minęła się z medianą rynku na poziomie 41,79 miliona i wyniosła 41,3 miliona. W wyniku tego raportu akcje spółki rosły o 4 proc. w handlu posesyjnym, natomiast tuż na starcie sesji zanotowały wzrost o ponad 5 proc. W porównaniu z wynikiem z analogicznego okresu w 2017 roku możemy zauważyć, że EPS wzrósł aż o 40 proc., a przychody o 17 proc. Te optymistyczne wyniki pojawiły się po zeszłotygodniowym rozczarowaniu i silnych spadkach Facebooka i Twittera. Jak widać w grupie FAANG, oprócz Amazona również Apple potrafi pozytywnie nastroić swoich inwestorów.

Niemniej ogólnie na indeksach nie widać euforii, w szczególności w Europie. Jest to wynik kolejnych niepewności handlowych na całym świecie. Chiny wskazują, że są gotowe na rozpoczęcie negocjacji, aby usunąć nierówności i przywrócić wolny handel. Tymczasem ze strony USA mamy do czynienia z kolejnym atakiem. Plotki wskazują, że USA nie tylko chce utrzymania dotychczasowych ceł, ale również nałożenia większych taryf dla drugiej grupy produktów. Druga runda produktów o wartości 200 mld USD miała być obłożona 10% taryfą. Najnowsze doniesienia wskazują, że USA zastanawiają się nad wprowadzeniem 25% taryfy na produkty o wartości 200 mld USD.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na kolejne ważne wydarzenie tego tygodnia, czyli decyzję Rezerwy Federalnej na temat wysokości stóp procentowych. Oczywiście stopy procentowe nie zostaną podniesione, jednak w samym komunikacie możemy znaleźć jakieś wskazówki dotyczące kolejnej potencjalnej podwyżki, która mogłaby mieć miejsce we wrześniu. Warto jednak zauważyć, że proces podwyżek w USA zmierza do końca, biorąc pod uwagę długoterminowe oczekiwania, które znajdują się nieznacznie na poziomie 3,0%. Jest to oczywiście pozytywna informacja dla rynku akcyjnego, choć ten powinien mieć się na baczności patrząc na inne sygnały ostrzegawcze. Dzisiejsze dane na temat wydatków konstrukcyjnych pokazały, że mamy do czynienia z największym spadkiem za czerwiec w ujęciu miesięcznym od ponad jednego roku.

Dzisiaj na GPW zmienność jest raczej ograniczona i na koniec sesji indeks WIG20 zyskuje 0,16% znajdując się nieznacznie powyżej 2300 punktów.