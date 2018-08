Wall Street z widokiem na historyczne maksima

Wtorkowa sesja upływa w dosyć spokojnych nastrojach na warszawskim parkiecie. W kontynuacji odbicia nie pomagają lepsze nastroje na rynkach zagranicznych. Nasz rynek lubić często chodzić własnymi ścieżkami, czego jesteśmy świadkami w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Potencjalne odbicie możemy dzisiaj zaobserwować na rynku metali. Zyskuje miedź, aluminium i pallad. Pomaga temu słabszy dolar amerykański, który przeszedł dzisiaj do defensywy i ponownie odpada od poziomu 95 pkt. na indeksie dolara. Takie ruchy na rynkach powinny wspomóc parkiety wschodzące, które po spadkach z początku roku próbują odrabiać straty. W dalszym ciągu świetnie radzi sobie Wall Street. Do historycznych maksimów na indeksie S&P500 i Nasdaq brakuje bardzo niewiele. Bykom nie przeszkadza sezon wyników. Większości amerykańskich firm udaje się utrzymać wysoką ścieżkę wzrostów, co pokrywało się z wcześniejszymi oczekiwaniami.

Bez wątpienia amerykańskie indeksy radzą sobie zdecydowanie najlepiej naprzeciw swoich odpowiedników ze Starego Kontynentu i Azji. Oba regiony pozostają pod wpływem potencjalnego spowolnienia gospodarczego, który wydaje się jak na razie omijać USA. Nie wiadomo czy obawy nie są na ten moment przesadzone, lecz wskazania indeksów PMI mówią same za siebie. Trzeba jednak pamiętać, że wpływ trwających napięć handlowych wciąż nie jest znany, a ich skutki mogą być zarówno mniej jak i bardziej dotkliwe w stosunku do oczekiwań.

Na Książęcej kończymy sesję w okolicach poziomu poniedziałkowego zamknięcia. Dopóki indeks WIG20 utrzymuje się powyżej poziomu 2260-2280 pkt., byki wydają się niezagrożone. Im dłużej kupującym udaje się utrzymać blisko maksimów z zeszłego miesiąca tym lepiej. Trzeba jednak pamiętać, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Tym bardziej, że warunki do kontynuacji ruchu wzrostowego są obecnie bardzo dobre. Rosnące indeksy Eurolandu jak i świetna postawa na Wall Street, to idealne środowisko, aby pokusić się o przełamanie średnioterminowego impasu.