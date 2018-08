S&P 500 przy historycznych szczytach

Pomimo wielu czynników ryzyka, amerykański rynek akcji zdołał nadrobić niemalże wszystkie straty z pierwszej połowy bieżącego roku. Czy jest to nowy etap wzrostów na globalnych rynkach akcji, czy jedynie łabędzi śpiew inwestorów z Wall Street?

Pierwsza połowa tego roku to po pierwsze realizacja zysków, a po drugie duże obawy o dalsze losy gospodarcze całego świata w związku z wszechobecnym protekcjonizmem. Taryfy celne są nakładane, głównie na linii USA oraz Chiny, co spowodowało wzrost niepewności na rynkach, jednak wciąż amerykańskie spółki zdołały wypracować genialne wyniki finansowe. Na dzień dzisiejszy prawie 90 proc. spółek z indeksu S&P 500 opublikowało swoje wyniki za miniony kwartał i 77 proc. raportujących pokazało wyższe zyski niż oczekiwano. Oprócz tego, Stany Zjednoczone są jedną z najlepiej radzących sobie gospodarek na świecie. Co więcej, nie tylko najlepiej sobie radzących, ale również prowadzących bardziej restrykcyjną politykę monetarną. Pomimo znacznych podwyżek stóp procentowych w USA i zdecydowanie wyższym stop procentowym niż w innych miejscach na świecie, spółki z Wall Street kontynuowały wzrosty.

Tym samym indeks S&P 500 znajduje się zaledwie 0,5 proc. od styczniowego szczytu (w przypadku kontraktów terminowych brakuje nieco więcej). W tym samym momencie indeks VIX, który również był postrzegany jako przyczyna spadków z pierwszej połowy roku (silna redukcja pozycji sprzedających na kontraktach na „indeks strachu”), spadł do okolic 10,17 punktów, co stanowi najniższy poziom od 7 miesięcy. Oczywiście przed nami jeszcze wiele czynników ryzyka dla Wall Street. Rynek pracy trzyma się mocno, ale również pokazuje swoje ograniczenia. Zbliżają się wybory uzupełniające do amerykańskiego Kongresu, natomiast wciąż istnieje potencjał wybuchu pełnej, globalnej wojny handlowej, co może mieć wpływ na wyniki spółek w przyszłych kwartałach.

Dzisiaj na rynkach panują raczej mieszane nastroje. W przypadku rynku europejskiego, wzrosty widoczne są na małej ilości rynków. Przede wszystkim wzrosty obserwowane są na niemieckim DAXie, który na ponad godzinę przed zamknięciem zyskuje 0,24 proc. Nieznacznie wzrosty widoczne są również w Polsce. Z kolei prawie 2,0 proc. spadki widoczne były na rosyjskim indeksie RTS, co może być powiązane z tracącym rublem po nałożeniu nowych sankcji na Rosję przez Stany Zjednoczone.

Wspomniany polski rynek zachowuje się dzisiaj również mieszanie. Indeks WIG20 walczy z pozostaniem powyżej 2.300 punktów. Bardzo silnie tracą dzisiaj banki komercyjne, gdyż te powiązane ze Skarbem Państwa notują dosyć spore wzrosty. Najlepiej z kolei zachowuje się dzisiaj KGHM. WIG20 na chwilę po godzinie 16:00 notuję wzrost na poziomie 0,11 proc.