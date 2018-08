Ostatnie dni dla inwestorów giełdowych nie upływają w najlepszych nastrojach. Głównym powodem są doniesienia z Turcji oraz krach na tureckiej lirze. Wyprzedaż rozlała się także po innych rynkach wschodzących oraz szerszej klasie aktywów na całym świecie. Czy to tylko korekta?

Trwający kryzys walutowy w Turcji nabrał na sile po aresztowaniu amerykańskiego pastora. Amerykanie szybko ruszyli w odwecie, co w konsekwencji doprowadziło do podwojenia taryf celnych na import tureckiej stali i aluminium. Można śmiało powiedzieć, że paniczną wyprzedaż spowodowały jak na razie względy polityczne. Trzeba jednak pamiętać o galopującej inflacji oraz deficycie handlowym. Nieuniknione wydają się szybkie podwyżki stóp procentowych, jednak prezydent Erdogan jest uparty i cały czas stoi w opozycji do ewentualnych podwyżek oraz pociesza swoich obywateli, aby nie martwili się wahaniami na rynku walutowym. Sam Erdogan nazywa siebie jako “wroga stóp procentowych”. Dzisiaj ma zostać zaprezentowany program ratunkowy przez tureckie ministerstwo finansów, które być może choć na chwilę wprowadzi trochę spokoju.

Również na innych rynkach obserwowaliśmy silne spadki. Podniosły się również obawy o stabilność europejskiego sektora bankowego, a w szczególności o podmioty, które mają silną ekspozycję na tureckie aktywa. Wyprzedaż nie ominęła także naszego rynku, który siłą rzeczy wciąż zaliczany jest do rynków rozwijających się. Przed nami na warszawskiej giełdzie szczyt sezonu wynikowego za II kwartał. Martwić mogą niskie prognozy dotyczące dynamiki zysku oraz EBITDA. Z pewnością taki obraz rynku nie zachęca większych inwestorów do inwestycji na mniejszych poziomach kapitalizacji, co widzimy od kilkunastu miesięcy. Przedsiębiorstwa mają problemy z przerzucaniem kosztów na klientów oraz słabymi marżami. Dopóki taki stan rzeczy będzie trwał, to ciężko będzie o zainteresowanie większego kapitału walorami ze średniej i małej półki. Dzisiaj po sesji na Książęcej swoje wyniki finansowe poda Play. Z kolei w czwartek raport opublikuje KGHM.

Sesję kończymy w atmosferze poprawiających się nastrojów. WIG20 po otwarciu luką spadkową wychodzi powyżej poziomu odniesienia, pomimo spadków na parkietach w Eurolandzie. Po początkowych stratach na plus wychodzi również złoty. Taki krajobraz nastraja optymistycznie na kolejne sesje, jeżeli sytuacja na globalnych rynkach się ustabilizuje. Indeksy amerykańskie zaczynają sesję płasko, co może zwiastować, że najgorsze już za nami, a zamieszanie w Turcji było tylko dobrym powodem do realizacji ostatnich zysków.

Piotr Jaromin

Analityk Rynków Finansowych XTB