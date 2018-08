Dobre dane o PKB z Polski

Wtorkowa sesja przynosi uspokojenie na giełdowych parkietach po ostatnich zawirowaniach w tureckiej gospodarce. W dzisiejszym kalendarzu zaplanowane były publikacje kilku ciekawych figur ze światowych gospodarek. Krajowi inwestorzy poznali także wstępne dane o PKB za II kwartał oraz odczyty inflacji konsumenckiej za lipiec.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale wzrósł realnie o 5,1 proc. r/r, co może cieszyć ponieważ w analogicznym okresie poprzedniego roku PKB rosło w tempie 4 proc. r/r. Według wstępnych szacunków w składowych częściach wzrostu gospodarczego można było zaobserwować pozytywną kontrybucję zarówno segmentu produkcyjnego jak i usługowego. Wydaje się jednak, że taką dynamikę będzie ciężko utrzymać w kolejnych kwartałach m.in. ze względu na niezwykle “ciasny” rynek pracy. Polska pozytywnie wyróżnia się jednak na tle innych gospodarek Europy Środkowo - Wschodniej, a nasz kraj jako jedyny może pochwalić się wzrostem powyżej 5 proc. Oficjalna struktura wzrostu zostanie opublikowana pod koniec miesiąca, lecz wydawać się może, że silnymi punktami dobrych odczytów powinna być konsumpcja i inwestycje. Złoty pozostaje dzisiaj stabilny, czemu sprzyja uspokojenie nastrojów na globalnych rynkach.

Na rynkach dzieje się dzisiaj niewiele. Wydaje się, że inwestorzy ze Starego Kontynentu wyczekują na wejście kapitałów amerykańskich. Wall Street rozpoczyna dzień wzrostami, lecz cały czas należy zachować czujność, ponieważ wczoraj po podobnym starcie dnia do głosu doszły niedźwiedzie. Rynkom wschodzącym z pewnością nie będzie sprzyjał silny dolar amerykański, który cały czas utrzymuje się na maksimach. Wywiera to presję również na surowce, a w szczególności metale szlachetne. Ciekawie wygląda sytuacja na złocie, które pomimo rosnących ryzyk w dalszym ciągu pozostaje pod presją. Winowajcą jest silny dolar, lecz kupujący swojej nadziei mogą upatrywać w dywergencji pomiędzy japońskim jenem a metalami szlachetnymi. Jak wiadomo jen jak i złoto są traktowane jako aktywa bezpieczne. Japońska waluta w stosunku do dolara amerykańskiego ma w ostatnim czasie problemy z wyjściem na nowe minima, a w tym samym czasie złoto notuje nowe dołki. Takie sytuacje w ostatnich latach zwiastowały przesilenie na metalach szlachetnych, lecz trzeba pamiętać, że sytuacja jest obecnie inna. Pozytywne sygnały docierające z japońskiej gospodarki oraz możliwa zmiana gołębiej retoryki Banku Japonii, która była niezmienna w ostatnich latach sugeruje, że schematy rynkowe, które sprawdzały się w ostatnich latach mogą ulec zmianie. Tym bardziej, że nic nie zwiastuje, aby dolar amerykański miał zejść ze sceny w najbliższym czasie.

Podczas ostatnich taktów indeksy na Książęcej notują umiarkowane wzrosty. Najsilniejszą branżą są paliwa, które za sprawą PKN Orlen i Lotos, wychodzą jako jeden z nielicznych sektorów na najwyższe poziomy od lutego. Przed nami jutro dzień wolny w Polsce, więc aktywność inwestorów na pozostałych sesjach tego tygodnia powinna być mniejsza. Zmniejsza to również wartość prognostyczną najbliższych sesji, więc na ewentualne ruchy należy patrzeć z przymrużeniem oka.