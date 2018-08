Mocny start trzeciego kwartału

Publikacja danych GUS o sprzedaży detalicznej podsumowuje lipiec w polskiej gospodarce. Miesiąc bardzo udany pomimo nie najlepszego początku. Utrzymanie tego tempa zależy od kondycji światowej gospodarki.

Według danych GUS wzrost sprzedaży detalicznej w lipcu wyniósł 9,3 proc. rok do roku – mniej niż w czerwcu (10,3 proc.), ale więcej niż oczekiwał rynek (8,3 proc.). W cenach stałych wzrost wyniósł 7,1 proc. rok do roku. Pokazuje to, że choć przejściowo sprzedaż w cenach bieżących rośnie dzięki wyższej inflacji (najwyższy wzrost cen sprzedaży od lutego 2017), trend wzrostu faktycznego popytu pozostaje bardzo stabilny, oscylując wokół 7 proc. przez ostatnich 16 miesięcy. Konsumpcja prywatna wspierana jest przez bardzo korzystną – z punktu widzenia pracownika – sytuację na rynku pracy. Co prawda wzrost wynagrodzeń o 7,2 proc. rok do roku był nieco niższy od oczekiwanego, jednak roczny przyrost tzw. funduszu płac (wzrost wynagrodzeń oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw) wyniósł 10,9 proc. i utrzymał się na dwucyfrowym poziomie dwunasty raz z rzędu. Systematyczny wzrost dochodów zwiększa pewność gospodarstw domowych, co przekłada się na wzrost konsumpcji.

Wcześniej poznaliśmy dane o produkcji przemysłowej, które okazały się lepsze od oczekiwań. Wzrost produkcji o 10,3 proc. rok do roku był najmocniejszy od października ubiegłego roku pomimo wyższej bazy odniesienia niż w czerwcu (w lipcu 2017 produkcja wzrosła o 6,3 proc. rok do roku, zaś w czerwcu 2017 o 4,4 proc. rok do roku). Jak na razie zatem złowieszczy spadek indeksu PMI nie znalazł przełożenia na twarde dane. W danych o produkcji widać mocny trend, wzrost za ostatnie 6 miesięcy wynosi średnio 6,8 pro. rok do roku, wyraźnie powyżej średniej dla obecnej dekady (+5,1 proc. rok do roku). Wyraźne ożywienie kontynuowane jest też w budownictwie – niższa dynamika produkcji (+18,6 proc. rok do roku w lipcu wobec +24,8 proc. rok do roku w czerwcu) to efekt mocnego przyspieszenia w połowie ubiegłego roku. Tym samym również strona podażowa gospodarki jak na razie trzyma się mocno.

Niechybnie w krótkim terminie największym zagrożeniem dla koniunktury w Polsce jest ochłodzenie w globalnej gospodarce. Ta do tej pory radziła sobie nie najgorzej, jednak w lipcu obserwowaliśmy dość powszechne spadki indeksów PMI. Dlatego warto zwrócić uwagę na publikacje pierwszych indeksów PMI za sierpień, które będą mieć miejsce w dniu jutrzejszym, szczególnie te dla Europy Zachodniej.