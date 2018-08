GPW chodzi własnymi ścieżkami

Wydarzeniem wczorajszego wieczora była z pewnością publikacja minutes z ostatniego posiedzenia FOMC. Raport nie wniósł zbyt dużo, ale pomógł odrobić część strat z ostatnich dni mocno wyprzedanemu dolarowi.

Na przedostatniej sesji tego tygodnia obserwujemy odbicie na amerykańskiej walucie, co nie pomaga oczywiście złotemu. Mocno w obliczu takich ruchów trzyma się warszawska giełda, a WIG20 jest jednym z najlepiej radzących sobie benchmarków na świecie.

Ostatnie dni były bardzo ciężkie dla dolara amerykańskiego, co pomagało w odreagowaniu na rynkach wschodzących. Pomimo dużej skali osłabienia najważniejszej waluty mogła być to tylko korekta przed kolejną falą umocnienia. Wrześniowa podwyżka stóp procentowych wydaje się niezagrożona, więc rynek z pewnością będzie spoglądał bardziej w kierunku grudniowego posiedzenia, gdzie kolejny ruch nie jest już taki oczywisty.

Kontrakty terminowe na 30-dniową stopę wskazują z prawdopodobieństwem 65% na jeszcze dwa ruchy w górę w tym roku. Nie jest to z pewnością dobra wiadomośc dla walut rynków wschodzących, które pozostawały pod presją w pierwszej połowie roku, a dodatkowo w ostatnim czasie zostały pogrążone przez problemy tureckiej gospodarki. Warto zauważyć, że do końca tego tygodnia rynki w krajach arabskich są zamknięte, więc od poniedziałku możemy znaleźć się ponownie pod ostrzałem nowych informacji na temat kryzysu walutowego w Turcji. Spokojniejszy okres bardzo dobrze wykorzystały rynki wschodzące, a w szczególności parkiet na Książęcej, który czwarty dzień z rzędu forsuje coraz to wyższe poziomy.

Indeks blue chipów ponownie atakuje maksima z przełomu lipca i sierpnia, więc byki mają, o co walczyć. Jeżeli ta sztuka by im się udała, to wydaje się, że druga połowa roku może być łaskawsza dla inwestorów, przynajmniej na wyższych poziomach kapitalizacji. Mniejsze walory w dalszym ciągu nie cieszą się powodzeniem, co jest w dużej mierze zależne od problemów wewnętrznego kapitału. Rozwiązanie sprawy OFE oraz wejście Pracowniczych Planów Kapitałowych z pewnością pozwoliłoby spoglądać bardziej optymistycznie w kierunku drugiej i trzeciej linii walorów, które z racji swojej wielkości nie leżą w obrębie zainteresowania większych graczy zza granicy.

Ostatnie takty sesji na Książęcej przebiegają w dobrych humorach. Powody do zadowolenia wysyła także Wall Street, które według większości statystyków kontynuuje najdłuższą hossę w historii. Dzisiaj przed południem poznaliśmy wstępne odczyty PMI ze Strefy Euro, które wypadły dosyć słabo. Potwierdza to obawy o kondycję gospodarki Starego Kontynentu w kolejnych miesiącach oraz względną słabość parkietów Eurolandu w stosunku do swoich rówieśników z USA, czego doświadczamy w ostatnich kilkunastu miesiącach.