Kolejne rekordy na Wall Street

Wydaje się, że nic nie jest w stanie zmącić dobrego nastroju inwestorów giełdowych ze Stanów Zjednoczonych. Główne indeksy na Wall Street otwierają się rekordami w czym pomaga pierwsza dobra informacja dotycząca sporów handlowych od tygodni.

Stany Zjednoczone miały według niej porozumieć się z Meksykiem. Oprócz tego wyraźnych wzrostów na Wall Street obserwujemy bardzo dobre nastroje na polskim rynku giełdowym.

Ciężko znaleźć dzisiaj jakikolwiek rynek na którym nie panowałyby dobre nastroje. Patrząc na główne indeksy z całego globy, nieznacznie na wartości stracił indeks ze Sri Lanki. Co więcej, pomimo początkowych spadków, włoski indeks FTSE MIB zalicza niewielkie wzrosty. Co dzieje się we Włoszech? W zeszłym tygodniu doszło do pogróżek ze strony włoskiego rządu, że mogą zawiesić swoje płatności do budżetu Unii Europejskiej, jeśli nie zostanie rozwiązana kwestia migracyjna. Zdecydowana większość migrantów decyduje się na próby dostania się do Europy poprzez Włochy, co zostawia ten kraj z dużymi kosztami związanymi z akcjami ratowniczymi oraz utrzymaniem imigrantów czy uchodźców. Włochy wskazują na to, że żaden z innych ważnych krajów UE nie zdecydował się na przejęcia przynajmniej części problemów związanych z nielegalną imigracją. Spotkanie UE związane z tym problemem z zeszłego tygodnia nie przyniosło rezultatów, co doprowadziło do kolejnych ostrzeżeń ze strony Włoch. Biorąc jednak pod uwagę prawo Unii Europejskiej, Włochy tak naprawdę nie mają zbyt wiele pola do manewru, nie chcąc narażać się na nakładanie sankcji ze strony europejskich instytucji.

Na Wall Street z kolei mamy do czynienia z rekordami. Po świetnej sesji azjatyckiej, gdzie wzrosty nie rzadko przekraczały 2,0% oraz w Europie, gdzie wzrosty były o połowę słabsze przyszedł czas na amerykański rynek akcji. W tym przypadku pomaga nie tylko dobry nastrojów z innych rynków, ale również informacja o osiągnięciu przejściowego porozumienia w sprawie NAFTA z Meksykiem. Potencjalnie jest to rozwiązanie jednego z ważniejszych konfliktów handlowych, które wywołane zostały przez Stany Zjednoczone. Z pewnością po części mogą odetchnąć spółki samochodowe oraz naftowe z USA. Warto wspomnieć nie tylko o rekordach, ale również o ważnych psychologicznych poziomach. Nasdaq przebija barierę 8000 punktów, natomiast DJIA wzrasta powyżej 26 tys. punktów.

Na polskim rynku trwa euforia. Przede wszystkim widać ogromne wzrosty spółek wydobywczych. JSW podał dobre wyniki finansowe i planuje wypłatę dywidendy, natomiast odbijające ceny miedzi powodują dobre nastroje w stosunku do spółki KGHM. Jedyną spółką tracącą dzisiaj w WIG20 jest Lotos. WIG20 rośnie na koniec sesji o 2,5% i indeks zbliża się do okolic 2400 punktów.