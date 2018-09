Do 2021 roku na lokacie nie zarobimy

Lokaty bankowe dają za mały zysk, aby pokonać inflację. Z problemem tym masowo stykali się już Polacy, którzy za swoje oszczędności otwierali lokaty w 2016 roku. Jeśli bieżące prognozy okażą się trafne, to taka sytuacja potrwa nawet do 2021 roku – wynika z analizy Open Finance.

1,74% - tyle wynosi obecnie oprocentowanie przeciętnej rocznej lokaty – wynika z lipcowych danych NBP. W praktyce oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy przeciętny bank dopisze do 1000 złotych tylko 17,40 zł odsetek. Gdyby tego było mało, to tym rachitycznym zyskiem trzeba jeszcze podzielić się z fiskusem. Efekt? Powierzając tysiąc złotych po roku na rękę otrzymamy jedynie 14,09 zł odsetek.

Inflacja dwa razy większa niż bankowe odsetki

Perspektywa mało kusząca - szczególnie jeśli sprawdzimy też o ile wzrosną w ciągu 12 miesięcy ceny dóbr i usług. Chodzi oczywiście o inflację, która zgodnie z najświeższą projekcją przygotowaną przez NBP ma we wrześniu 2019 roku wynosić około 2,8%. To znaczy, że banki w ciągu roku naliczać będą odsetki do lokat dwa razy wolniej niż inflacja pochłaniać będzie wartość oszczędności.

Brak nadziei na poprawę

Niestety, w bieżącym czy nawet przyszłym roku szanse na poprawienie sytuacji deponentów są nikłe. Co prawda istnieje szansa na bardzo powolne podnoszenie się oprocentowania lokat bankowych, ale zmiany te mają być kosmetyczne. Dlatego w horyzoncie prognozy (do 2021 roku) deponenci nie wyjdą na realny plus. Nawet bowiem podwyżka oprocentowania rocznych lokat do ponad 2% nie pozwoli pokonać inflacji, która ma niebawem przekroczyć cel inflacyjny NBP (2,5%) . Symulacje te dotyczą statystycznego Kowalskiego zakładającego przeciętną roczną lokatę. I choć polowanie na dobrze oprocentowany depozyt jest obecnie nie lada sztuką, to nawet dziś dokładne przeanalizowanie bankowych ofert pozwala wyłuskać takie, które dają szansę na pokonanie inflacji przy pomocy lokat lub kont oszczędnościowych.

Nie zmienia to jednak faktu, że mamy obecnie do czynienia z najdłuższym okresem nieatrakcyjnych depozytów od przynajmniej 2005 roku. Efekt? Rachityczne oprocentowanie lokat i inflacja coraz mocniej drenująca oszczędności Polaków skłaniają do coraz bardziej ryzykownych inwestycji. Zyskują na tym niemal wszystkie inne aktywa. Minister Finansów sprzedaje najwięcej detalicznych obligacji skarbowych, deweloperzy notują bardzo dobre wyniki sprzedaży. a do funduszy inwestycyjnych płynie więcej pieniędzy niż z nich odpływa. Zyskują też alternatywne sposoby lokowania kapitału – chociażby rynek aut zabytkowych, kolekcjonerskich trunków czy komiksów.

Bartosz Turek, analityk Open Finance