Obligacje skarbowe biją rekordy

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy oszczędzający przeznaczyli na zakup obligacji skarbowych prawie 8 mld zł, o ponad miliard złotych więcej niż w całym 2017 r. Największym powodzeniem cieszą się papiery o trzymiesięcznym terminie wykupu.

W sierpniu posiadacze oszczędności kupili obligacje skarbowe o wartości 1,04 mld zł. To już trzeci miesiąc z rzędu, w którym sprzedaż tych papierów przekracza miliard złotych. Od początku roku sprzedano ich za 7,9 mld zł, o 1,07 mld zł więcej niż w całym 2017 r. To wynik najlepszy w historii i wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie obligacjami skarbowymi utrzyma się na bardzo wysokim poziomie także w kolejnych latach. Choć wartość obligacji w posiadaniu oszczędzających wciąż jest nieporównanie mniejsza w porównaniu do lokat bankowych, to jednak widać nasilający się ruch kapitału w kierunku papierów skarbowych.

Co ciekawe, największym powodzeniem cieszą się najniżej oprocentowane obligacje trzymiesięczne, pozwalające uzyskać 1,5 proc. odsetek w skali rocznej. To kolejny dowód na to, że posiadacze oszczędności zdecydowanie nie lubią zamrażać pieniędzy na dłuższe terminy, nawet za cenę mniejszych dochodów. Udział papierów trzymiesięcznych w sprzedaży ogółem sięgnął w sierpniu 42,7 proc. i był najwyższy w dotychczasowej historii tych obligacji (oferowane są one dopiero od października ubiegłego roku).