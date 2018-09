Taryfy celne rujnują nastroje

Biorąc pod uwagę to co dzieje się na rynkach finansowych powinniśmy mieć dzisiaj do czynienia ze spokojnym rozpoczęciem tygodnia z umiarkowanymi wzrostami. Traci amerykański dolar, co zazwyczaj zwiastuje większy apetyt na bardziej ryzykowne aktywa.

Dodatkowo ryzyka związane z Brexitem mają coraz mniejsze prawdopodobieństwo materializacji. Co wobec tego psuje nastroje inwestorów na rynku? Odpowiedź jest tylko jedna – taryfy celne.

Podczas gdy pod koniec zeszłego tygodnia mieliśmy do czynienia z wieloma pozytywnymi informacjami oraz zmniejszającymi się czynnikami ryzyka na rynku, początek tego tygodnia nie wygląda najlepiej. W zeszłym tygodniu indeks S&P 500 powrócił do wzrostów, zaliczając okolice najwyższych poziomów w historii, powyżej 2900 punktów, to ten tydzień nie zaczyna się zbyt dobrze.

Powodem są zapowiedzi wprowadzenia kolejnej rundy taryf celnych przez Donalda Trumpa. Tym razem ma to być dawno zapowiedziana transza o wielkości 200 mld USD na chińskie produkty. Taryfa 10% ma obowiązywać na produkty głównie codziennego użytku, co spotyka się z dużym sprzeciwem wielu amerykańskich sektorów. Może się okazać, że najmocniej na całych taryfach stracą konsumenci, którzy będą musieli płacić więcej za rzeczy codziennego użytku. Być może nie doprowadzi to do nagłego załamania się popytu, ale z pewnością nie będzie napędzać większego wzrostu gospodarczego, czy przynajmniej konsumpcji, która stanowi lwią część całego PKB.

Wielu inwestorów boi się, iż nowo nałożone taryfy doprowadzą nie tylko do taryf zwrotnych ze strony Chin, ale również zmianę taktyki tego państwa z obronnej na atakującą. W takim przypadku zagrożony zostałby cały łańcuch dostaw. Oczywiście nie widać paniki na rynku, a jedynie pogorszone nastroje. Sporo tracą spółki technologiczne takie jak Apple, Twitter czy Amazon. Patrząc na zachowanie indeksów widać właśnie największy wpływ wspomnianej grupy, gdyż Nasdaq traci aż 1,01% przed godziną 17:00, natomiast S&P 500 zniżkuje 0,3%, a DJIA znajduje się przy piątkowym zamknięciu. W Europie widać niewielkie spadki na głównych indeksach z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, choć w przypadku mniejszych rynków widać spore wzrosty. Najmocniej rosną indeksy z Włoch (1,07%), Portugalii (0,93%) czy Hiszpanii (0,50%).

Niestety dobre nastroje nie dotyczą polskiego rynku. Po niezłej końcówce tygodnia indeks WIG20 powraca do silniejszych spadków. Indeks WIG20 traci prawie 1,0% na koniec sesji i zbliża się do wartości 2200 punktów. Dzisiaj odbijają spółki paliwowe, natomiast tracą banki, spółki mediowe czy spółki wydobywcze.