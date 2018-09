Rynki w górę po ogłoszeniu taryf celnych

Rynek na temat taryf celnych spekulował już dosyć długo. Wczoraj Donald Trump oficjalnie nałożył kolejną transzę ceł na chińskie produkty, co ze spokojem przyjęły rynki. Większość parkietów giełdowych zapisze dzisiejszą sesję do udanych. Dobrze radził sobie również nasz rynek, który zalicza jak na razie najlepszą sesję w tym miesiącu.

Inwestorzy wbrew oczekiwaniom ze spokojem przyjęli nowe taryfy. Powodem lepszego odbioru może być ich stawka, która została ustalona na 10%, a nie jak wcześniej oczekiwano 25%. Wszystko zależy jednak od powodzenia negocjacji pomiędzy dwoma mocarstwami, które mają rozpocząć się już w tym tygodniu. O ustępstwa ze strony Chin będzie niezmiernie trudno, co przy ostrej postawie Donalda Trumpa przed listopadowymi wyborami do amerykańskiego Kongresu nie wróży im sukcesu. Jeżeli Pekin i Biały Dom nie dojdą do handlowego porozumienia, to administracja USA zgodnie ze swoimi planami podwyższy cła do poziomu 25% z początkiem 2019 roku. Na razie rynki cieszą się jednak z niższej stawki, co widać było dzisiaj w szczególności na parkietach azjatyckich.

Wzrosty obserwowaliśmy także w Europie, jednak inwestorzy w tym regionie są na razie znacznie bardziej ostrożni. Rozmowy handlowe pomiędzy USA i Unią Europejską na razie ucichły, lecz może być to tylko cisza przed burzą. Dodatkowo w tym tygodniu poznamy wstępne odczyty PMI ze Strefy Euro oraz Stanów Zjednoczonych. Dane z UE w ostatnich miesiącach nie były najlepsze, co potwierdza spowolnienie gospodarcze, jakie obserwujemy na Starym Kontynencie. Tłumaczy to między innymi gorszą postawę europejskich parkietów, które zachowują się słabiej od Wall Street, gdzie końca wzrostowego rajdu wciąż nie widać.

Sesję na Książęcej kończymy wzrostami wszystkich głównych indeksów. Najlepiej radzi sobie CD Projekt (CDR.PL), który odrabia straty po słabym początku miesiąca. Z pomocą przychodzą mu jednak informacje na temat oficjalnej daty premiery gry karcianej “Gwint” i gry fabularnej “Wojna Krwi”. Pozytywnie wyróżnia się również KGHM, który wspierany jest przez odbicie na rynku miedzi. Za oceanem również startujemy z wyższego pułapu, co odzwierciedla nastroje inwestorów na dzisiejszej sesji.