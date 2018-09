Ostatnia sesja przed reklasyfikacją

Końcowa faza piątkowej sesji przebiega w bardzo ciekawej atmosferze i przy bardzo dużej zmienności. Wytłumaczeniem jest “ Dzień Trzech Wiedźm” czyli kwartalne wygasanie instrumentów pochodnych. Dodatkowo atmosferę podsyca fakt przeniesienia od poniedziałku Polski do koszyka krajów rozwiniętych FTSE Russel.

Od przyszłego tygodnia obudzimy się w nowej rzeczywistości. Już w zeszłym roku została zapowiedziana reklasyfikacja do koszyka krajów rozwiniętych, a przygotowania do tej zmiany zajęły ostatnie miesiące. W efekcie do indeksów FTSE Russel wejdzie łącznie 37 polskich spółek. Efekt tej zmiany nie jest do końca znany, lecz najbliższe tygodnie, a może nawet miesiące będą kontynuacją dalszego dostosowywania ekspozycji na nasz rynek przez inwestorów zagranicznych. Trzeba jednak pamiętać, że Polska będzie znaczyła dużo mniej wśród gospodarek rozwiniętych niż wśród krajów rozwijających się. Szansą z pewnością jest możliwe większe zainteresowanie ze strony kapitałów, które do tej pory nie były skłonne inwestować na naszym rynku.

Piątek można również zaliczyć do udanych na Starym Kontynencie, a europejskie benchmarki zaliczają kolejną sesję na plus, co pozwala oddalić na chwilę możliwość większej wyprzedaży, która napędzana była z początkiem września obawami handlowymi. Na razie nowych wieści z frontu Biały Dom - Pekin brak, co sprzyja kontynuacji wzrostów na Wall Street, który powrócił do walki o historyczne maksima. Choć po pierwszej godzinie handlu za oceanem zmiany indeksów nie wskazują na zbyt interesującą sesję, to należy pamiętać, że S&P500 na starcie rynku kasowego zanotował kolejne maksima trendu wzrostowego, a do rozegrania pozostaje jeszcze końcówka sesji, kiedy odbędzie się walka o rozliczenie kwartalnej serii instrumentów pochodnych.

Na polskim rynku najlepiej wśród blue chipów sesję kończy CD Projekt, który ponownie zbliżył się w kierunku 200 złotych. Notowania największej spółki gamingowej wspierane są przez pozytywne rekomendację analityków, spekulacje na temat kolejnej gry “Redów” - Cyberpunk 2077 i ostatnie informacje w sprawie daty premier kolejnych dodatków. Jest to również jak do tej pory jeden z najaktywniejszych komponentów na ostatniej sesji tego tygodnia.