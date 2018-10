Amerykańskie porozumienie poprawia nastroje

Stany Zjednoczone oraz Kanada osiągnęły porozumienie handlowe w samej końcówce poprzedniego miesiąca, zdążając przed limitem czasowym ustanowionym przez Donalda Trumpa.

Rynki finansowe zareagowały pozytywnie na te doniesienia, choć oczywiście nie widać euforii, gdyż już od kilku tygodni zanosiło się na taką decyzję. Tym samym Kanada dołącza do wcześniejszego porozumienia Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku tworząc nowe porozumienie o skrócie USMCA.

Nowe porozumienie o nazwie United States-Mexico-Canada Agreement zostało ustanowione pod koniec poprzedniego miesiąca za sprawą dołączenia Kanady do wcześniejszej umowy zawartej między Stanami Zjednoczonymi oraz Meksykiem. Nowe porozumienie ma dać dostęp Stanom Zjednoczonym do kanadyjskiego rynku nabiału, natomiast eksport samochodów z Kanady do USA ma być ograniczony. Justin Trudeau stwierdził, że jest to dobre porozumienie dla Kanady, choć przy zawarciu tego porozumienia nie było jeszcze mowy na temat stali oraz aluminium, na które w dalszym ciągu obowiązują amerykańskie taryfy celne. Niemniej samo porozumienie powinno być traktowane pozytywnie dla rynków finansowych, choć ma ono zostać sformalizowane pod koniec listopada, co daje jeszcze możliwość dalszego zawirowania. Nowe porozumienie jest bardzo pozytywną informacją dla spółek eksportowych. Na Wall Street reagują wzrostami takie spółki jak Caterpillar oraz Boeing.

Nie jest to jednak koniec dobrych wieści. Ostatnie wieści dotyczące Brexitu wskazują, że premier May ma iść na kompromis w sprawie z irlandzką granicą, co ma pozwolić na osiągnięcie porozumienie oraz powstrzymać ewentualny chaos związany z brakiem umowy z Unią Europejską.

Dzisiaj dosyć mocno zaskakiwał polski rynek, który po starcie notował największe wzrosty wśród głównych europejskich indeksów. Polskie indeksy podążają za dobrymi nastrojami z innych rynków choć sama końcówka sesji należała już zdecydowanie do sprzedających. Najmocniej zyskiwał dzisiaj sektor motoryzacyjny, paliwowy oraz spożywczy, natomiast w odwrocie znajdował się indeks informatyczny oraz bankowy. Indeks WIG20 na sam koniec sesji traci 0,02%. Jest to jednak stosunkowo mała strata w porównaniu np. do rosyjskiego rynku, gdzie RTS spadł 0,73%.