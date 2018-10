Złoty kontynuuje wyprzedaż z poprzedniego tygodnia

Polska waluta w poniedziałek osłabiła się w relacji do głównych walut. Złotemu nie sprzyjało umocnienie dolara amerykańskiego (którego od połowy poprzedniego tygodnia wspierają rosnące rentowności amerykańskich papierów dłużnych) oraz obawy inwestorów o konflikt Włoch z Komisją Europejską.

EUR

Kurs EUR/PLN w poniedziałek wzrósł o 0,2 proc., wahając się w widełkach 4,30-4,32. Mimo umocnienia w parze ze złotym, wczorajszy dzień zdecydowanie nie był zbyt dobry dla euro. Wspólna waluta istotnie traciła w relacji do dolara amerykańskiego, była natomiast stabilna w parze z – również słabszym – funtem brytyjskim. Wspólnej walucie nie sprzyjała wyprzedaż europejskich aktywów w związku z obawami o sytuację we Włoszech. Silnej wyprzedaży były poddane włoskie indeksy oraz papiery dłużne, w istotnym stopniu traciły jednak również aktywa innych europejskich krajów, w tym: niemieckie, hiszpańskie i francuskie akcje.

Konflikt Włoch z Unią Europejską wokół zaplanowanego przez włoskich populistów budżetu kraju nie gaśnie. Wczorajszy dzień przyniósł serię krytycznych wypowiedzi ze strony Matteo Salviniego, wicepremiera Włoch i lidera partii „Liga Północna”, który stwierdził, że prawdziwymi „wrogami Europy” są Pierre Moscovici i Jean Claude-Juncker z Komisji Europejskiej. Salvini oskarżył również spekulantów na rynkach finansowych o atakowanie krajów takich jak Włochy, dodatkowo podburzając nastroje na rynkach.

GBP

Kurs GBP/PLN w poniedziałek wzrósł o 0,3 proc., wahając się w widełkach 4,89-4,92. Wczorajszy dzień charakteryzował się słabością brytyjskiej waluty, która istotnie traciła w parze ze zwyżkującym dolarem amerykańskim i ważonym koszykiem walut. Funtowi brytyjskiemu nie sprzyjała m.in. wspomniana siła amerykańskiej waluty, nie pomagał również brak istotnych pozytywnych informacji w kwestii negocjacji dotyczących Brexitu. A zegar tyka: za nieco ponad tydzień (18 października) odbędzie się szczyt UE, do czasu którego negocjacje powinny zostać zakończone.

USD

Kurs USD/PLN w poniedziałek wzrósł o 0,6 proc., wahając się w widełkach 3,73-3,76. Wczoraj dolar amerykański umocnił się w relacji do większości światowych walut. Amerykańskiej walucie oprócz wzrostu obaw o sytuację we Włoszech i słabości euro w ostatnim czasie sprzyja wspomniany wzrost rentowności amerykańskich papierów dłużnych, które, w przypadku 10-letnich obligacji dziś przebiły kolejny psychologiczny poziom, zwyżkując do 3,25 proc. Wprawdzie z uwagi na Dzień Kolumba w USA handel obligacjami był wczoraj wstrzymany, jednak nie przeszkodziło to dolarowi w umocnieniu.