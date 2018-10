Wtorkowa sesja przyniosła nam kolejną próbę uspokojenia nastrojów po zeszłotygodniowym załamaniu.

Wprawdzie Hang Seng wzrósł o symboliczne +0,07%, a giełda w Szanghaju traciła, ale już Nikkei zyskało +1,2%. Wartość ta okazała się punktem odniesienia dla Europy, nieco więcej na plusie jest DAX, a pozostałe parkiety, szczególnie ten najbardziej wolatylny (Mediolan) zyskują jeszcze więcej (od +1,5 do +2,1%). Negatywnie odstaje tylko brytyjskie FTSE (+0,4%) za sprawą wiszącej nad parkietem kwestii Brexitu. Ciekawe są te wyśmienite nastroje we Włoszech, które wskazują, że fakty też można kupować, o ile są złe. Włoski rząd przyjął wczoraj wieczorem projekt budżetu, który nieuchronnie doprowadzi do dalszego szybkiego wzrostu zadłużenia i konfliktu z UE.

Gdyby szukać innych źródeł poprawy humorów (czy raczej zwykłego odreagowania), warto wspomnieć o kolejnych sondażach wyborczych z USA. Na ostatniej prostej szanse Demokratów na odbicie Kongresu z rąk Republikanów zaczynają maleć, a przebieg kampanii wskazuje na to, że wierchuszka partii jednoczy się wokół prezydenta, zaś jego krytycy wycofują się w cień. Daje to szanse na kontynuację ekspansywnej polityki fiskalnej, gdyby wzrost zaczął spowalniać.

Po sesji poznamy wyniki Netflix. Drugi z rzędu zawód wynikowy najdroższej spółki z czołówki IT może spowodować lawinę, pozytywne zaskoczenie co do liczby subskrybentów da kolejny impuls NASDAQ. Inne publikacje, m.in. raport Goldman Sachs, były dziś bardzo dobre i wspierają rynek akcji.

Poza inflacją bazową (spadek z 0,9% r/r do 0,8% r/r) poznaliśmy dziś w Polsce dane z rynku pracy, które zaskoczyły negatywnie. Dynamika zatrudnienia spadła z 3,4% r/r do 3,2% r/r (konsensus: 3,4% r/r), a płace z 6,8% r/r do 6,7% r/r (konsensus: 7,1% r/r). Jest to niepokojący sygnał, jak zwracają uwagę ekonomiści nie było jeszcze w Polsce przypadku, gdy dynamika zatrudnienia zaczęła hamować z wysokich poziomów, by w ciągu kolejnych kilku miesięcy znaleźć się na nowych szczytach. Oczywiście wszystko może się wydarzyć pierwszy raz, ale publikacja potwierdza tezę o nadchodzącym chłodzeniu się polskiej gospodarki. Jeżeli chodzi o stopy zwrotu na GPW niekoniecznie jest to zjawisko negatywne – presja kosztowa (szczególnie płacowa) pozostaje jednym z głównych czynników kontrybuujących negatywnie do zysków spółek.

WIG20 zyskał dziś +2,2%, mWIG40 +1,1%, a sWIG80 spadł o -0,4%. Struktura odbicia głównego indeksu (WIG5+CD Projekt jako główni kontrybutorzy) ewidentnie wskazuje na popyt zagraniczny. Luka z 11 października została zamknięta, wybicie powyżej 2220 da sygnał do dalszych wzrostów.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion