EBC bez przełomu

Dzisiaj na giełdach mieliśmy do czynienia z odreagowaniem ostatnich spadków, jednak skala odbicia nie była zbyt wysoka, co wzmacnia niepewności dotyczące kolejnych ruchów na światowych indeksach.

Wydarzeniem dnia było jednak posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który wbrew dużym oczekiwaniom, pozostawił retorykę bez zmian, co nie spowodowało dużej zmienności. Ostatnie problemy wokół włoskiego budżetu oraz coraz gorsze dane z krajów strefy euro stwarzały dużo niepewności oraz wywierały presję na wspólną walutę w ostatnich tygodniach. Dzisiejsze stanowisko EBC było bardzo podobne do tego, jakie prezentował Bank po wrześniowym spotkaniu, kiedy rynek nie przejmował się jeszcze włoskimi problemami. Program skupów ma zostać zakończony w grudniu 2018 roku, jednak EBC jak zawsze stwierdził, że wszystko zależeć będzie od danych makroekonomicznych w najbliższej przyszłości.

EBC planuje utrzymać również stopy do końca lata 2019 roku na niezmienionym poziomie, co jest zgodne z jego wcześniejszym stanowiskiem. Dodatkowo Mario Draghi podczas konferencji prasowej stwierdził, że ostatnie rozczarowujące dane ze strefy euro są wciąż zgodne z trwającą ekspansją gospodarki strefy euro, a stopniowo rosnącą presja inflacyjna, utrzyma się na obecnym poziomie w kolejnych miesiącach. Zmienność na euro była dosyć ograniczona, a komunikat jak i sam Mario Draghi nie zaskoczył rynków, więc inwestorom pozostaje czekać do grudnia na potwierdzenie zakończenia programu skupu aktywów.

Na rynkach akcji obserwujemy uspokojenie nerwowych nastrojów. Wall Street rozpoczyna sesję wyżej, co daje nadzieję na zatrzymanie silnej przeceny. Amerykański S&P500 od historycznych szczytów stracił już prawie 10%. Warto przypomnieć, że poprzedni spadkowy ruch, który mogliśmy zaobserwować na początku roku zniósł prawie 12%, więc obecna przecena wydaje się bardzo podobna do tej sprzed kilku miesięcy. Wyniki amerykańskich spółek jak do tej pory były cały czas dobre i systematycznie biły rynkowe konsensusy, co powinno wspierać stabilizację na amerykańskim rynku akcji.

Na GPW zaliczamy jednak kolejną spadkową sesję. Spadki są widoczne szczególnie w segmencie małych spółek, a SWIG80 zbliża się powoli do minimów z początku 2013 roku. Niedźwiedzie nastroje potwierdzają cotygodniowe odczyty Indeksu Nastroju Indywidualnych, które zanotowały w tym tygodniu trzeci najgorszy wynik w historii. Z kontrariańskiego punktu widzenia daje to potencjał do odbicia, jednak trzeba pamiętać, że taka sytuacja trwa już od kilku miesięcy.

Punktem dla byków w kolejnych miesiącach mogą być zapowiadane Pracownicze Plany Kapitałowe, jednak ich pierwsze efekty będzie można ocenić najwcześniej pod koniec przyszłego roku.