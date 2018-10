Pozytywny koniec miesiąca

Odbicie na światowych indeksach trwa w najlepsze od początku tego tygodnia. Niemniej w dalszym ciągu nie ma żadnych konkretów stojących za ostatnią wyprzedażą oraz w zasadzie za odbiciem z ostatnich dni.

Podczas gdy polscy inwestorzy szykują się na jeden dzień odpoczynku, globalnych inwestorów czeka pracowite ostatnie dwie sesje tego tygodnia.

Dobre nastroje z sesji azjatyckiej zostały od razu przejęte przez inwestorów z Europy i przeniosły się również na amerykańskich inwestorów. Oprócz ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa, który przyznał, że widzi możliwość osiągnięcia porozumienia handlowego z Chinami, brak jest jakichkolwiek innych wydarzeń, które wspierałyby tak silne odbicie na globalnych indeksach. Oczywiście wciąż jesteśmy świadkami publikacji świetnych wyników finansowych spółek z Wall Street. Pomimo trwającej wojny handlowej na świecie oraz spowolnienia w Europie, wyniki spółek ze Starego Kontynentu również zaskakują całkiem pozytywnie.

Niemniej pomimo bardzo pozytywnej końcówki bieżącego miesiąca, inwestorzy powinny przygotować się na burzliwy listopad. Przed nami wiele ciekawych wydarzeń. Na początku wprowadzenie sankcji na eksport irańskiej ropy ze strony Stanów Zjednoczonych, co może wpłynąć dosyć istotnie na to, co dzieje się z cenami czarnego złota. Druga rzecz to wybory uzupełniające do amerykańskiego Kongresu, gdzie istnieje możliwość stracenia w większości w Senacie przez Partię Republikańską, co może zmniejszyć skuteczność polityki Donalda Trumpa. Po trzecie szykuje się nam spotkanie dotyczące potencjalnej umowy handlowej pomiędzy Donaldem Trumpem oraz prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Oprócz tego na koniec miesiąca spotkanie grupy państw G20, na którym możliwe będą kolejne debaty na temat światowego trendu protekcjonizmu.

Inwestorzy w tym tygodniu powinni się również przygotować na ważne wydarzenia. Jutro czeka nas decyzja Banku Anglii na temat stóp procentowych oraz głosowanie nad budżetem. Z kolei w piątek kolejne dane z amerykańskiego rynku pracy. Europejska gospodarka tym czasem wysyła ostrzegawcze sygnały: spowolnienie gospodarcze oraz przyśpieszająca inflacja.

W Polsce podobnie jak na innych rynkach trwają dzisiaj wzrosty. Zyskiwała dzisiaj przede wszystkim branża wydobywcza. Indeks WIG20 na koniec dzisiejszej sesji zyskuje 1,0%, chociaż ten miesiąc skończy się prawdopodobnie aż 6% spadkiem.