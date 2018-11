Największy polski bank z rekordowym wynikiem

Wtorek jest niewątpliwie dniem oczekiwania na wyniki wyborów uzupełniających do Kongresu w USA. W zależności od realizacji różnych przewidywanych scenariuszy dzisiejszy wybór Amerykanów może mieć olbrzymi wpływ na coraz to bardziej zarysowujące się na horyzoncie wybory prezydenckie za Oceanem. Całościowy rezultat wyborów będzie znany dopiero jutro nad ranem, gdyż w ciągu nocy będą spływały dane z kolejnych stanów. Co ciekawe, amerykańskie indeksy rozpoczęły sesją za Atlantykiem na umiarkowanym plusie.

Azjatycka sesja zakończyła się dzisiaj raczej na zielono, a kilka ważniejszych azjatyckich indeksów zakończyło sesję umiarkowanymi wzrostami. Na europejskich parkietach natomiast króluje dzisiaj raczej lekka czerwień z niewielkimi wyjątkami. Nieco przed szesnastą brytyjski FTSE 100 tracił 0,72 proc., francuski CAC 40 spadał o 0,18 proc., a niemiecki DAX 30 znajdował się delikatnie nad kreską. Warto wspomnieć również o dzisiejszych rozmowach pomiędzy ministrami finansów z krajów Unii Europejskiej na temat podatku cyfrowego. Zgodnie z tweetem francuskiego ministra finansów dzisiejsze rozmowy zaowocowały wyraźnym konsensusem, a jedynie trzy kraje są wciąż przeciwko.

Przenosząc się natomiast do Polski, nie sposób nie wspomnieć o PKO BP, będącym największym bankiem w Polsce pod względem wielkości aktywów, który opublikował dzisiaj przed sesją swoje wyniki za trzeci kwartał. Bankowy gigant osiągnął rekordowy skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,042 miliarda złotych, poprawiając tym samym wynik z analogicznego okresu rok temu, który wynosił 902 miliony złotych. Do tej pory ten bankowy kolos tylko dwa razy w historii mógł pochwalić się kwartalnym wynikiem przekraczającym miliard złotych, z czego ostatni raz osiągnął taki zysk netto 7 lat temu. Ponadto, wiceprezes banku oznajmił na konferencji prasowej, że bank jest coraz bliżej spełnienia celów założonych w strategii do 2020 roku oraz dodał, że prawdopodobna jest rewizja celów finansowych w kolejnym roku. Mimo wyniku przewyższającego lekko oczekiwania rynkowe, chwilę przed szesnastą akcje giganta notują stratę w wysokości około jednego punkta procentowego.

Jeśli chodzi o cały warszawski parkiet, wtorkowa sesja pozostaje bez bardziej zdecydowanego wyrazu. Chwilę przed szesnastą polski indeks blue chipów znajduje się delikatnie pod kreską. Wtóruje mu w tym trzecia linia spółek, która jeszcze dotkliwiej odczuwa obecność niedźwiedzi, choć nadal można tu mówić raczej o umiarkowanych spadkach. Nie można tego samego powiedzieć o mWIG40, który świeci się lekko na zielono.