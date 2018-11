Wybory w USA pomagają GPW

Wydarzeniem wczorajszej nocy były wybory w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z sondażami, całkowity bilans zysk i strat jest korzystny dla Demokratów, co może zablokować kolejne działania Donalda Trumpa. W efekcie osłabia się dolar, co pomaga rynkom wschodzącym, a polskie blue chipy notują kolejny dzień solidnego odbicia.

Ostatnie dwa tygodnie są zdecydowanie dużo bardziej spokojniejszym okresem dla rynków finansowych niż miało to miejsce w październiku. Rynki akcji w całej szerokości odbiły i w znacznej części zanegowały poprzednie spadki. Z pomocą dla rynków wschodzących przychodzi osłabienie dolara amerykańskiego, które nabrało dodatkowej siły po wczorajszych wyborach uzupełniających w Stanach Zjednoczonych. Najbliższe dwa lata do kolejnych wyborów prezydenckich będą z pewnością bardzo napięte w amerykańskiej polityce, a zaplanowane reformy i bodźce fiskalne przez Donalda Trumpa stanęły pod dużym znakiem zapytania. Powinno to ograniczyć również apetyty FED-u na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej, co może przełożyć się na ostrożniejszą retorykę w kolejnych miesiącach.

W Polsce bardzo dobre wyniki notuje GPW. Najlepiej radzą sobie oczywiście blue chipy, które zyskują w oczach inwestorów zagranicznych również, dzięki umocnieniu złotego, które obserwujemy od kilku dni. USDPLN spada ponownie poniżej 3,75, czyli do poziomu, gdzie w ostatnich miesiącach notowania przebywały najczęściej. Dzisiaj na zakończenie dwudniowego posiedzenia, RPP utrzymała zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe bez zmian. Rada cały czas widzi relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach oczekuje stopniowego obniżenie się wzrostu PKB. Według RPP inflacja wzrośnie prawdopodobnie powyżej 2,5% w 2019 roku.

Wśród najciekawszych walorów znajdziemy spółki, które opublikowały swoje wyniki za III kwartał. Największą z nich jest Pekao, który pobił oczekiwania analityków dotyczące zysku netto i podtrzymał swoje zapowiedzi o wypłacie sowitej dywidendy, która w ujęciu nominalnym powinna wynieść przynajmniej 7,9 złotych na akcję, co przy obecnej cenie daje wartość dywidendy na poziomie 6%. Wśród mniejszych podmiotów, szalały akcje Praire, które według dzisiejszych doniesień zostanie przejęte przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Spekulacje na ten temat trwają od dłuższego czasu, a decyzja ma zapaść w pierwszym kwartale 2019 roku.

Sesję na Wall Street rozpoczynamy solidnymi wzrostami, a najmocniej rośnie technologiczny Nasdaq, który w ostatnim czasie był najsłabszym głównym indeksem w USA. W nocy poznamy decyzję i komunikat Banku Nowej Zelandii, który zgodnie z konsensusem ma pozostawić stopy procentowe bez zmian. Dodatkowo inwestorzy poznają kilka figur z Japonii, jednak ich wpływ na rynki powinien być znikomy.