Czy FOMC da impuls dolarowi?

Czwartkowa sesja wydaje się być klasyczną korektą po ostatnim odreagowaniu na światowych rynkach akcji. Najważniejszym wydarzeniem dzisiaj jest decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych. Czy FOMC będzie miał wpływ na rynki?

Wrześniowe posiedzenie i późniejsze komentarze ze strony członków FED-u były bardzo jastrzębie, co było czynnikiem zapalnym do spadków na rynkach akcji oraz kolejnym katalizatorem umocnienia dolara. Rynek po ostatnich wydarzeniach zdołał jednak ochłonąć, rentowności się ustabilizowały, a wynik wyborów w USA poddaje wątpliwości kolejne reformy Trumpa oraz utrzymanie silnego bodźca fiskalnego, co powinno wpłynąć również na FED, który może pozostać bardziej ostrożny. Na dzisiejszym spotkaniu nie oczekuje się zmiany w koszcie pieniądza, lecz ważny będzie komunikat. Nie można oczekiwać dużych zmian w retoryce Rezerwy Federalnej, jednak inwestorzy mogą szukać wszelki zmian na temat ostatnich wydarzeń zarówno na rynkach akcji jak i w amerykańskiej polityce, co może delikatnie wpłynąć na Wall Street jak i dolara, który w ostatnich dniach tracił.

Na GPW sesja upływała w korekcyjnej atmosferze. W ostatnich dniach motorem napędowym odreagowania były banki, a indeks WIG-Banki zanegował całą październikową wyprzedaż. Pomogły oczywiście bardzo dobre wyniki polskich banków za III kwartał. Na plus można zapisać również ostatnie stress-testy przeprowadzone wśród 48 największych europejskich banków. PKO BP wypadł w nich najlepiej, a bardzo wysoką odporność na negatywne scenariuszem odnotował również Pekao, który równocześnie podtrzymał rekomendację do wypłaty całego zysku za 2018 roku w formie dywidendy w przyszłym roku.

Sesja na Wall Street powinna przebiegać do godziny 20:00 przy mniejszej zmienności oraz umiarkowanej aktywności inwestorów. Decyzja FOMC nie powinna zaskoczyć rynków, a bardzo prawdopodobnym scenariuszem wydaje się, że najważniejsze akapity pozostaną niezmienione. Więcej atrakcji z pewnością będziemy mieli w grudniu, kiedy FED powinien podnieść stopy po raz czwarty w tym roku. Czy dolar utrzyma dobrą passę do tego czasu? Ostatnie dane makroekonomiczne z USA cały czas są bardzo dobre, co biorąc pod uwagę słabe dane z pozostałych części świata stawia amerykańską walutę w dobrej pozycji na ostatnie tygodnie tego roku.

Piotr Jaromin, analityk rynków finansowych XTB