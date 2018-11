Złoty może się osłabić; rentowności 10-latki stabilne

Kurs EUR/PLN może wzrosnąć i prawdopodobnie będzie oscylować wokół poziomu 4,35 - ocenia Piotr Popławski, starszy ekonomista ING BSK. Dodaje, że złotego mogą osłabić spodziewane słabsze dane o produkcji przemysłowej, rentowności polskiej 10-latki powinny natomiast pozostać stabilne

W tym tygodniu może być większa presja na osłabianie się złotego, a docelowy poziom kursu EUR/PLN przewiduję na 4,35. Liczymy też na słabsze dane o produkcji przemysłowej z Polski i jest to drugi argument za wzrostem kursu EUR/PLN - powiedział Piotr Popławski, starszy ekonomista ING BSK. - Generalnie poniedziałkowe odczyty nie miały większego wpływu na złotego. Afera związana z KNF też nie pomaga, inwestorzy zagraniczni nie do końca wiedzą jak do tego podejść i dzisiaj mamy osłabienie, choć dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu okazały się sporo lepsze od oczekiwań - dodał.

Rynek długu

W przypadku obligacji Popławski zakłada, że jeżeli będzie odpływ kapitału z funduszy inwestycyjnych, to trafi on do sektora bankowego i z powrotem na rynek obligacji.

Tutaj większego ruchu nie ma, rentowności 2-letnich obligacji nawet idą w dół pomimo zaskoczenia wyższymi danymi o wynagrodzeniach i produkcji. Spodziewam się, że w tym tygodniu rentowności obligacji 10-letnich będą stabilne - powiedział Popławski.

GUS podał w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku wyniosło 4.921,39 zł, co oznacza wzrost rdr o 7,6 proc., wobec konsensusu PAP Biznes 6,6 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 3,2 proc. i było zgodne z konsensusem.

We wtorek o godz. 10.00 GUS opublikuje dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku oraz ceny produkcji.

Ekonomiści szacują, że produkcja przemysłowa w październiku 2018 r. wzrosła o 6,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 8,8 proc. - wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes. W ocenie ekonomistów, produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ubiegłym miesiącu o 20 proc. rdr.

za PAP Biznes, mw