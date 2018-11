Czy to początek rajdu św. Mikołaja?

Środa na Książęcej kończy się w dobrych nastrojach, co widać po notowaniach blue chipów, jak i komponentów ze średnich poziomów kapitalizacji. Sytuacji z pewnością sprzyja Wall Street, które w atmosferze długiego weekendu próbuje odrabiać straty oraz zyskujący złoty. Czy końcówka roku pozytywnie zaskoczy inwestorów?

Do końca roku pozostało jeszcze kilka tygodni, ale już teraz można powiedzieć, że nie był to dobry rok dla polskich inwestorów. Tradycyjnie przed końcem roku, nadzieję na lepsze zakończenie roku rozbudza potencjalny Rajd św. Mikołaja czyli tzw. “efekt grudnia”. W całej historii polskiego indeksu blue chipów, WIG20 kończył grudzień średnio ze stopą zwrotu na poziomie 2,49%, co jest drugą największą stopą zwrotu po kwietniu w całym roku. Jak widać tradycyjne “strojenie okienek” na koniec roku zazwyczaj przebiegało pomyślnie. Czy tak będzie w tym roku? Ostatnie spadki na Wall Street wymusiły wyprzedaż na innych parkietach, jednak trzeba pamiętać o zbliżającym się szczycie G20 w Buenos Aires, który rozpocznie się 30 listopada. To właśnie na nim mają być kontynuowane rozmowy handlowe na linii Biały Dom - Pekin, co w przypadku pozytywnego rozwoju sytuacji może wspomóc rynki akcji. Warto pamiętać, że chińskie parkiety w ostatnim czasie zachowywały się relatywnie silniej od Wall Street, a to właśnie Chiny powinny być głównym beneficjentem porozumienia, ze względu na wpływ taryf celnych na ich gospodarkę. Pozytywne sygnały wysyłają również aktywa powiązane z Państwem Środka czyli waluty z Antypodów, które od jakiegoś czasu odrabiają swoje wcześniejsze straty. Rynki już podchwyciły ten temat i starają się dyskontować pozytywny scenariusz. Trudno jednak spodziewać się całkowitego zawieszenia broni, ale wznowienie intensywnych rozmów handlowych powinno pomóc w uspokojeniu napiętej sytuacji.

Na polskim froncie, sytuacja wygląda dobrze, a pierwszymi kandydatami do obicia są oczywiście walory największe i najbardziej płynne z punktu widzenia zagranicznych inwestorów. Sytuacja wokół banków uległa stabilizacji, a motorem napędowym w ostatnich tygodniach jest energetyka, która była wyprzedawana przez większą część 2018 roku. Ostatnia aukcja mocy oraz coraz bardziej prawdobna podwyżka taryfy G dla gospodarstw domowych przez URE z końcem roku, są głównymi tematami w tym segmencie oraz poprawiają trudną sytuację największych przedsiębiorstw energetycznych przed nowym rokiem. Dla konsumentów ceny prądu jednak nie wzrosną, ponieważ rząd zapowiedział program rekompensat dla gospodarstw domowych, którego całkowity koszt w przyszłym roku ma wynieść grubo ponad 1 miliarda złotych. Beneficjentami mają być również małe i średnie przedsiębiorstwa podłączone do sieci niskiego napięcia.

Dzisiejsza sesja kończy się odbiciem zarówno wyprzedawanych w ostatnim czasie banków z portfolio Leszka Czarneckiego: Getin Noble i Idea Bank, jak i również spółek z największego indeksu, które w komplecie znajdują się powyżej kreski. Wśród komponentów z indeksu MWIG40, dobrze radzi sobie również informatyczny Asseco Poland, który zyskuje po lepszym od oczekiwań raporcie za III kwartał, a kolejny dzień z rzędu silne wzrosty notuje Grupa Azoty. W przypadku tego ostatniego, w ciągu ostatniego roku walory straciły prawie 60%, do czego w dużym stopniu przyłożyła się trudna sytuacja w sektorze chemicznym oraz rosnące ceny surowców, jak i certyfikatów Co2.

Na Wall Street inwestorzy powoli szykują się do długiego weekendu, w związku z czwartkowym Świętem Dziękczynienia. Jutro sesja za oceanem się nie odbędzie, a po dzisiejszym otwarciu wydaje się, że inwestorzy chcą rozpocząć weekend w dobrych nastrojach. Z kolei w piątek sesja będzie skrócona, co zapowiada mizerną aktywność do końca tego tygodnia. Statystycznie po dniach bez sesji za oceanem często następują rynkowe zwroty. Czy Mikołaj zawita również na Wall Street w tym roku?

Piotr Jaromin, analityk rynków finansowych XTB