GPW ponownie pod prąd

Pod nieobecność Amerykanów, którzy obchodzą dziś Święto Dziękczynienia, zdecydowana przewaga parkietów europejskich nie wykazywała ochoty do wzrostów. Nie dotyczyło to jednak GPW – WIG20 wprawdzie rozpoczął dzień poniżej kreski, ale w kolejnych godzinach sukcesywnie się odbudowywał. To, co jest szczególnie pozytywne w kontekście dzisiejszego dnia, to szerokość wzrostów, gdyż dotyczyły one zarówno WIG20, jak i indeksów małych i średnich spółek.

Wśród polskich blue chipów największą dodatnią kontrybucję wniosły akcje PKN Orlen, które zdrożały o +2,1%. Na drugim biegunie znalazły się natomiast walory PZU, które potaniały o -1,2%. Trzeba przyznać, że o wiele ciekawiej sytuacja prezentowała się w drugiej i trzeciej linii spółek – akcje Getin Noble Banku zyskały dziś aż +42,9%, natomiast Idea Banku +27%. Mogłoby się zdawać, że po drastycznej przecenie, wywołanej w głównej mierze szumem medialnym wokół afery KNF, inwestorzy zaczęli podchodzić do sprawy nieco bardziej zdroworozsądkowo. Faktem jest, że aktualna wartość wskaźnika C/WK w przypadku Getin Noble Banku oraz Idea Banku oscyluje w granicach 0,12.

WIG20 zakończył ostatecznie czwartkową sesję wzrostem o +0,8%, osiągając obok rosyjskiego RTS najlepszy rezultat w Europie. Kolor zielony pojawił się również w przypadku indeksów mWIG40 oraz sWIG80, które odpowiednio zyskały +1,2% oraz +0,9%. W momencie zakończenia sesji w Warszawie, w pozostałej części Starego Kontynentu dominują zniżki w granicach -0,5%.

Nieco więcej emocji pojawiło się dziś na rynku walutowym, a konkretnie na brytyjskim funcie. W okolicach południa dotarły na rynek pozytywne informacje w sprawie postępów negocjacyjnych, które sugerują wstępną akceptację przez obie strony projektu umowy brexitowej. Należy jednak zaznaczyć, że skomplikowany temat wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie został jeszcze definitywnie zakończony. Treść umowy zostanie dopiero oficjalnie zaprezentowana na szczycie państw UE w niedzielę, a przypomnijmy że w ostatnich dniach niespodziewanie pojawiła się kolejna przeszkoda w postaci sprzeciwu Hiszpanii (sprawa Gibraltaru). Warto ponadto pamiętać, że T. May czeka również arcytrudne zadanie w postaci przekonania brytyjskiego parlamentu do wypracowanej treści umowy.

Z opublikowanych krajowych danych makro warto zwrócić uwagę na realną dynamikę sprzedaży detalicznej, która w październiku przyspieszyła do 7,8% r/r, po wzroście o 3,6% r/r w poprzednim miesiącu. Głównym źródłem pozytywnego zaskoczenia okazała się być wyższa sprzedaż samochodów, która gwałtownie odbiła po słabym wrześniu (efekt zmian norm emisyjnych zaburzył znacząco rynek sprzedaży samochodów wraz z wejściem w życie 1 września). Wiele wskazuje na to, że utrzymanie dynamiki na analogicznym poziomie w kolejnych miesiącach będzie utrudnionym zadaniem, zważywszy chociażby na fakt malejącego tempa wzrostu wynagrodzeń.

Patryk Pyka, analityk, Dom Inwestycyjny Xelion