Byki odpuszczają na koniec tygodnia

Piątkowy handel na rynkach akcji wydaje się być raczej spokojny, aczkolwiek na parkietach pojawiają się nutki czerwieni. Jedną z nich mogliśmy odnaleźć podczas sesji azjatyckiej, gdzie Shanghai Composite zniżkował na zamknięciu o blisko 2,5 proc.

Już w najbliższym czasie inwestorzy mogą spodziewać się dalszego rozwoju akcji w kilku gorących tematach ostatnich tygodni. W najbliższą niedzielę odbędzie się bowiem nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej dotyczący wynegocjowanego niedawno porozumienia w sprawie Brexitu. Spoglądając ponadto na następny tydzień, nie sposób pominąć zbliżającego się szczytu G20 w Argentynie, który odbędzie się pod koniec przyszłego tygodnia, a podczas którego może dojść do kolejnych przełomowych nowości w konflikcie na linii Waszyngton-Pekin. Ten tydzień kończy się również brakiem rewelacji w sporze pomiędzy Komisją Europejską a rządem włoskim, pomimo tego, że w tym tygodniu mieliśmy do czynienia z kilkoma wydarzeniami dotyczącymi tego tematu. Jako dowód tego, jak bardzo sytuacja stoi w miejscu, mogą służyć dzisiejsze słowa włoskiego wicepremiera, które po raz kolejny mogą potwierdzać niechęć włoskiego rządu do większych ustępstw.

Przenosząc się na parkiety Starego Kontynentu, możemy zaobserwować zdecydowany marazm na europejskich rynkach akcji. Sprzedający jak na razie wygrywają, jednak ciężko mówić tu o jakichkolwiek wyraźniejszych zwycięzcach. Chwilę przed godziną szesnastą, niemiecki DAX traci 0,24 proc., francuski CAC 40 spada o 0,37 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,36 proc. Główne indeksy za oceanem, podobnie jak ważniejsze indeksy w Europie, rozpoczynają sesję amerykańską z niewielkimi stratami.

Dzisiejszego dnia została zaprezentowana przez Ministerstwo Energii Polityka Energetyczna Państwa (PEP) do 2040 roku, która zakłada niezależność i spełnienie oczekiwań Komisji Europejskiej w zakresie redukcji emisji. Dodatkowo, minister energii Krzysztof Tchórzewski wypowiedział się dzisiaj, że skumulowane nakłady inwestycyjne w energetyce przy spełnieniu określonych założeń są zakładane na około 400 mld zł do 2040 roku. Projekt PEP zakłada również, że pierwsza polska elektrownia jądrowa zostanie uruchomiona w 2033 roku.

Jeśli chodzi o polski rynek akcji, byki odpuszczają na końcówkę tygodnia po dwóch dniach wzrostów. Chwilę przed szesnastą, polski indeks blue chipów notuje stratę w wysokości 0,77 proc., natomiast druga i trzecia linia spółek na warszawskim parkiecie nie daje się atakom niedźwiedzi, znajdując się w bliskiej okolicy kreski. Warto również dodać, że z dniem dzisiejszym Prezes Rady Ministrów powołał prof. Jacka Jastrzębskiego na stanowisko nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.