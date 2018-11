Warszawa odporna na spadki w Europie

Od dawna było wiadomo, że ten tydzień niewątpliwie będzie przebiegał pod znakiem wojen handlowych. Pod koniec tygodnia zaczyna się szczyt G20 w Argentynie, podczas którego dojdzie do konfrontacji przywódców dwóch największych gospodarek na świecie. Trump dolał oliwy do ognia swoją ostatnią wypowiedzią i pokazał, że nie będzie to łatwe spotkanie dla jednej, czy drugiej strony konfliktu. Prezydent USA wskazał, że jego kraj może zwiększyć stawkę taryf celnych na chińskie produkty o wartości 200 mld dolarów od przyszłego roku. Niewykluczone pozostają również dodatkowe taryfy celne na pozostałe produkty Państwa Środka.

Niemniej jednak, słowa Trumpa zdają się nie robić już większego wrażenia na inwestorach, ponieważ giełda szanghajska i hongkońska notowały dzisiaj zaledwie delikatne straty. Mniej optymistycznie wygląda natomiast dzisiaj sytuacja na europejskich rynkach akcji, gdzie ważniejsze indeksy doświadczyły dzisiaj do tej pory trochę więcej czerwieni, choć skala spadków nadal może być określona jako umiarkowana. Chwilę przed szesnastą, niemiecki DAX traci 0,64 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,66 proc., a brytyjski FTSE 100 notuje stratę w wysokości 0,52 proc.. Co ciekawe po wczorajszych potężnych spadkach wyraźnie odbija dzisiaj moskiewska giełda. Sesja za Oceanem po słowach Trumpa startuje natomiast również w umiarkowanych odcieniach koloru czerwonego.

Warszawski parkiet natomiast wydaje się być bardziej odporny na ataki niedźwiedzi, a wśród indeksów giełdowych pojawiają się nawet nutki zieleni. Chwilę przed szesnastą, polski indeks blue chipów notuje spadek w wysokości 0,21 proc.. Wyróżniająco dobry wynik notuje dzisiaj mWIG40, który wydaje się być raczej wyraźnie przejęty przez giełdowe byki. Ponadto, AccorHotels złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie wezwania na nabycie pozostałych akcji Orbis. AccorHotels docelowo chce wycofać spółkę z warszawskiego parkietu.

Warto wspomnieć również o opublikowanych dzisiaj danych odnośnie bezrobocia w polskiej gospodarce. Wskaźnik za październik powtórzył wartość z wcześniejszego miesiąca (tj. 5,7 proc.), osiągając tym samym wynik gorszy od oczekiwań, które zakładały spadek stopy bezrobocia do 5,6 proc.. Warto przypomnieć, że wartość stopy bezrobocia w październiku zeszłego roku wyniosła 6,6 proc.