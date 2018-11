Czy w Buenos Aires dojdzie do rozstrzygnięcia?

Od kilku dni inwestorzy coraz bardziej kierują swój wzrok w stronę Buenos Aires, gdzie dzisiaj rozpocznie się długo wyczekiwany szczyt państw grupy G20. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się planowane spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem - przywódców dwóch największych gospodarek na świecie. Czy konfrontacja Trump-Xi przyniesie oczekiwane porozumienie w zakresie wojen handlowych? Ostatnie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wskazują na to, że nadzieje inwestorów w ostatnich dniach były raczej złudne.

Jeśli chodzi o dzisiejszy handel, sesja azjatycka zakończyła się wzrostami w Chinach i Japonii. Niemniej, bycze nastroje nie udzieliły się inwestorom w Europie. Na ważniejszych europejskich indeksach możemy dzisiaj raczej obserwować zauważalną dominację niedźwiedzi. Chwilę przed szesnastą, frankfurcki DAX spada o 0,45 proc., paryski CAC 40 zniżkuje o 0,28 proc., a londyński FTSE 100 notuje stratę w wysokości 0,63 proc. Jednym z ciekawszych walorów dzisiejszej sesji jest Deutsche Bank, który po wczorajszych informacji o wejściu policji do biur banku zniżkuje wyraźnie drugi dzień z rzędu. Największy niemiecki bank spadł dzisiaj po raz pierwszy w historii poniżej 8 euro za akcję.

Przenosząc się do Polski, warto wspomnieć o dzisiejszych dwóch ważnych publikacji dotyczących gospodarki polskiej. O poranku opublikowano wstępne dane odnośnie inflacji w listopadzie oraz odczyt dotyczących produktu krajowego brutto w trzecim kwartale. Inflacja za kończący się miesiąc zaskoczyła, osiągając najniższy poziom od blisko dwóch lat w ujęciu rocznym (tj. 1,2 proc.). Ceny z miesiąca na miesiąc z kolei nie zmieniły się, bowiem dzisiejszy odczyt w ujęciu miesięcznym pokazał okrągłe zero. Wzrost PKB w trzecim kwartale nie zaskoczył natomiast z uwagi na to, że powtórzył wartości widniejące we wstępnych odczytach opublikowanych w połowie listopada. Warto zwrócić uwagę na to, że udział inwestycji we wzroście produktu krajowego brutto wyniósł 1,7 punktu procentowego i był na najwyższym poziomie od ostatniego kwartału 2014 roku.

Na Książęcej natomiast dzisiaj nastroje również spadkowe, choć na warszawskim parkiecie niedźwiedzie bardzo wyraźnie dają o sobie znać. Chwilę przed szesnastą, polski indeks blue chipów notuje spadek w wysokości 1,12 proc. Odpornymi na spadki wydają się być druga i trzecia linia spółek na warszawskiej giełdzie, ponieważ znajdują się jedynie delikatnie pod kreską.