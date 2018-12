NBP pozostaje w trybie „wait-and-see”

Na rynku stopy procentowej początek tygodnia przyniósł stabilizację notowań i to mimo wyraźnego wzrostu aktywności przedstawicieli RPP. Analizując ich wypowiedzi widać było wyraźne złagodzenie retoryki w porównaniu do tonu z poprzednich tygodni, czy nawet do czerwcowej konferencji RPP. I tak A. Glapiński (RPP) powiedział m.in., że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną na obecnych…