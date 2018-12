Św. Mikołaj zapomniał o inwestorach

Inwestorzy z pewnością inaczej widzieliby dzisiejszy dzień na rynkach finansowych. Jedynym z ważniejszych indeksów, który zyskał dzisiejszego dnia był indeks CSE na Sri Lance. Na większości rynków spadki oscylowały między 1%, a 3%. Co dzieje się wobec tego z globalnymi nastrojami na giełdach? Czy można liczyć na Rajd Św. Mikołaja?

Jest dobra informacja – dużo gorzej prawdopodobnie nie będzie. W najgorszym wypadku będziemy mieli kontynuację umiarkowanych spadków, gdyż w przypadku jakiegoś załamania na giełdach w odpowiedzi na negatywną informację powinniśmy mieć do czynienia z szybkim odbiciem. Z drugiej strony możemy mieć do czynienia z pojawieniem się długoterminowych czynników odejścia od tych niebezpieczniejszych aktywów. Co wobec tego z rynkiem w najbliższym czasie?

Doszło dzisiaj do zaostrzenia stosunków między Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi po tym jak doszło do aresztowania CFO chińskiego producenta smartfonów Huawei Technologies w Kanadzie, która ma przekazać go Stanom Zjednoczonym. Z pewnością nie jest to dobry początek negocjacji pomiędzy Chinami oraz USA, które mają potrwać przez 90 dni. Należy również pamiętać o innych czynnikach takich jak ryzyko odwrócenia krzywej dochodowości w USA. W ostatnich kilkudziesięciu latach odwrócenie się krzywej było zwiastunem recesji.

Już dzisiaj doszło do spadku rentowności 5 letnich obligacji poniżej 3 letnich, co z pewnością zapala lampki ostrzegawcze wśród inwestorów. Oprócz tego nie można nie wspomnieć o dużej niepewności w sprawie OPEC. Ropa naftowa w dalszym ciągu zniżkuje wobec zapowiedzi mniejszego cięcia produkcji niż początkowo oczekiwano. Niemniej nastroje te mogą ulec poprawie jutrzejszego dnia, jeśli Rosja zdecyduje się na większe cięcie produkcji. Ze Stanów Zjednoczonych nadciągają mieszane dane. Z jednej strony ISM dla usług wypada powyżej rynkowych oczekiwań, zaś z drugiej strony zamówienia z fabryk spadają najwięcej od jednego roku.

Dzisiaj spadki widoczne są również na GPW. Mocno tracą spółki paliwowe, energetyczne, wydobywcze czy w końcu finansowe. Niemniej w największym stopniu tanieją mniejsze banki takie jak Idea Bank czy Getin Noble. Indeks WIG20 traci na końcu sesji 2,2%.