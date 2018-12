Rośnie ryzyko upadłości firm w branży transportowej

Korporacja Ubezpieceń Kredytów Eksportowych podtrzymuje prognozę, że w 2018 r. dojdzie ok. 1100 upadłości firm. Branża budowlana jest mocna zagrożona, ale stabilna, natomiast trudności w branży transportowej.

Końcówka 2018 roku według danych KUKE jest zgodna z przewidywaniami. W listopadzie zmniejszyła liczba niewypłacalnych podmiotów gospodarczych i wyniosła 51 przedsiębiorstw. Oznacza to spadek o 24 proc. wobec października br. i o 4 proc. względem listopada 2017 roku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na skutek niewypłacalności działalność zakończyło 618 przedsiębiorstw, czyli o 5,6 proc. więcej wobec 2017 roku. Na podstawie dotychczasowych danych i w odniesieniu do sytuacji gospodarczej KUKE podtrzymuje dotychczasową prognozę 1100 upadłości i restrukturyzacji w 2018 roku.

„Koniec 2018 roku pokazuje stabilizację gospodarczą, dlatego KUKE podtrzymuje prognozę, że liczba upadłości i restrukturyzacji w całym roku pozostanie na poziomie 1100 podmiotów. Również obserwowana przez nas branża budowlana – mimo, że utrzymuje wysoki poziom restrukturyzacji i upadłości – jest stabilna. Wynika to m.in. z tego, że po kryzysie 2012 roku branża nauczyła się ostrożnie podchodzić do sytuacji rynkowej i z wyprzedzeniem reagować na potencjalne zagrożenia. Jednocześnie uważnie obserwujemy sektor transportowy. Boryka się on obecnie z trudnościami – przede wszystkim brakami w kadrze wykwalifikowanych kierowców i wysokimi cenami paliw – które zmniejszają uzyskiwane marże. Tym samym – mimo dużego popytu na usługi transportowe – notujemy tendencje wzrostową upadłości i restrukturyzacji. Dodatkowo w połowie 2020 roku koszty działalności mogą wzrosnąć przez zmianę przepisów dotyczących pracowników delegowanych, co może jeszcze bardziej utrudnić funkcjonowanie sektora” – mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes zarządu KUKE SA.