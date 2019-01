Po burzy wychodzi słońce?

W ostatni dzień handlu pierwszego tygodnia nowego roku na rynkach akcji zapanowała zieleń. Podczas sesji azjatyckiej z trendu wyłamał się Nikkei 225, który zanotował pokaźną stratę. Niemniej po drugiej stronie znajdowały się chińskie indeksy, które opanowane przez byki pokazały znaczne zyski. Na zamknięciu Nikkei 225 zniżkował o 2,26%, natomiast Shanghai Composite rósł o 2,05%, a Hang Seng zanotował wzrost w wysokości 2,24%.

Podobne nastroje udzieliły się inwestorom w Europie. Około szesnastej nie zaskakiwały wśród indeksów wzrosty przekraczające 2%, a w niektórych przypadkach zyski sięgały nawet 2,5% i wyżej. Po drugiej stronie Oceanu rynki akcji rozpoczęły ostatnią sesję w tym tygodniu nie inaczej, mieniąc się wyraźną zielenią. S&P 500, NASDAQ-100 oraz DJIA w tym samym czasie notowały zyski w wysokości powyżej dwóch procent. Gdyby obecne nastroje utrzymałyby się do końca dzisiejszego handlu, to mogłoby to, choćby częściowo, poprawić mizerny obraz z wczorajszej sesji.

Piątek obfitował w różnego rodzaju ważne publikacje, a wśród nich znajdował się comiesięczny raport NFP. Wczorajszy raport ADP wskazywał na dużo większą zmianę niż wcześniejsze szacunki, jednak faktyczny odczyt pokazał dzisiaj jeszcze wyższy wynik w wysokości 312 tysięcy. Podczas, gdy wzrost zatrudnienia zaskoczył bardzo pozytywnie, to jednak stopa bezrobocia wzrosła dosyć wyraźnie z 3,7% do 3,9%. W dużej mierze możemy jednak to tłumaczyć wzrostem stopy partycypacji. Dla Wall Street oraz amerykańskiego dolara bardzo ważna może być zaplanowana dyskusja teraźniejszego oraz byłych szefów Rezerwy Federalnej. Rynek będzie się doszukiwał informacji dotyczących możliwego spowolnienia gospodarczego jak i zarazem obniżenia oczekiwanej ilości podwyżek stóp procentowych w bieżącym roku.

Jeśli chodzi o Stary Kontynent, słabo wypadły opublikowane dzisiaj finalne usługowe indeksy PMI za grudzień z Niemiec, Francji oraz całej strefy euro. Ponadto inflacja HICP we wspomnianej strefie za grudzień według danych szacunkowych również zawiodła dzisiaj oczekiwania, pokazując wartość 1,6% w ujęciu rocznym. Natomiast usługowy PMI w Wielkiej Brytanii zaskoczył pozytywnie, podobnie jak indeks przemysłowy opublikowany przedwczoraj. Indeks za grudzień wyniósł 51,2 pkt przy oczekiwaniach na poziomie 50,7 pkt i poprzedniej wartości w wysokości 50,4 pkt.

Wydaje się, że optymizm zapanował również wśród inwestorów nad Wisłą, ponieważ warszawski parkiet doświadczył dzisiaj znacznego powiewu zieleni. Około godziny szesnastej najważniejszy polski indeks, czyli WIG20, notował wzrost w wysokości około 1,5%. Niemniej indeksy małych i średnich spółek w tym samym czasie pokazywały rezultat bardziej ospały, wykazując nieznaczne wzrosty