RPP widzi możliwe obniżenie PKB

Kupujący triumfują na rynkach akcji kolejny dzień z rzędu. Wzrosty są widoczne zarówno w Europie, jak i na Wall Street, gdzie inwestorzy starają się dyskontować pozytywne wieści z trwających negocjacji handlowych między Chinami a USA.

W Polsce za to dzisiaj zakończyło się posiedzenie RPP, a bankierzy zgodnie z oczekiwaniami utrzymali stopy procentowe bez zmian, a stopa referencyjna pozostała na poziomie 1,5 proc.

Brak ruchu ze strony RPP był pewny, w szczególności, że zgodnie z wypowiedziami niektórych członków Rady, stopy mogą pozostać na tym samym poziomie nawet do końca 2020 roku. W komunikacie po spotkaniu podkreślono, że w najbliższych miesiącach inflacja może przyspieszyć, jednak oczekiwania są nieco mniejsze niż jeszcze w listopadzie, co ma związek z przeceną na rynku ropy naftowej oraz zamrożeniem cen energii elektrycznej. Członkowie cały czas jednak pozytywnie zapatrują się na perspektywy dla krajowej koniunktury gospodarczej, choć według nich w kolejnych kwartałach nastąpi systematyczne obniżenie się tempa wzrostu PKB. Sama decyzja nie ma dużego wpływu na złotego, chociaż ten dzisiaj po południu umacnia się do amerykańskiego dolara, co ma głównie związek ze słabością głównej waluty świata. USDPLN spada po raz pierwszy od października wyraźnie poniżej 3,75.

Na GPW również zaliczamy dosyć dobrą sesję. W segmencie blue chipów najlepiej radzi sobie CD Projekt (CDR.PL), który cierpiał w drugiej połowie 2018 roku w wyniku słabej kondycji całego sektora technologicznego i zarazem dyspozycji gamingowych potentatów na całym świecie. Wśród indeksów najlepiej radzi sobie jednak indeks MWIG40, a większość spółek z tego benchmarku zalicza dzisiaj solidne zwyżki, co biorąc pod uwagę sentyment jaki panował przez większość 2018 roku, daje nadzieję na poprawę sytuacji w kolejnych tygodniach również na mniejszych poziomach kapitalizacji.

Wieczorem zostaną opublikowane minutes FOMC, co biorąc pod uwagę ostatnie zmiany na amerykańskich rentownościach, może mieć również istotny wpływ na rynek akcji. Po południu dolar jednak osłabia się po komentarzach ze strony Raphaela Bostica, który jest obecnym członkiem FOMC.

Stwierdził on, że Fed powinien przyjąć postawę wyczekiwania, co jest kolejnym dowodem na możliwe zatrzymanie podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w kolejnych miesiącach. EURUSD wychodzi po raz pierwszy od dłuższego czasu powyżej 1,15, co daje nadzieję na trwalsze osłabienie amerykańskiej waluty, a co za tym idzie możliwą poprawę na rynkach wschodzących, na czym powinna skorzystać również giełda w Polsce.