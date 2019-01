Początek sezonu wyników na Wall Street

Początek tygodnia na światowych giełdach przebiega w minorowych nastrojach. Odbicie, które obserwowaliśmy od początku 2019 roku, zostało zatrzymane przez publikację danych z chińskiej gospodarki. Bazując na najnowszych danych, w grudniu obserwowaliśmy dalszą słabość w chińskim handlu zagranicznym.

Eksport w ujęciu rocznym spadł o 4,4 proc., a import aż o 7,6 proc. Słaby odczyt z Państwa Środka na nowo przypomniał inwestorom, że świat stoi na krawędzi spowolnienia gospodarczego i nie powinni oni lekceważyć możliwości dalszego pogorszenia się sytuacji. Oczywiście, przełom w negocjacjach handlowych na linii Waszyngton-Pekin z pewnością zostałby przyjęty z ulgą, jednak i w takiej sytuacji nie jest pewne czy najlepszy czas obecnego cyklu nie jest już za nami. Giełdy w Azji zareagowały spadki, które były następnie kontynuowane w trakcie sesji europejskiej.

Również za Oceanem indeksy giełdowe rozpoczęły poniedziałkową sesję pod kreską. Każdy z trzech głównych benchmarków notuje ponad pół procentowy spadek. Podczas gdy, słabsza kondycja amerykańskich akcji z pewnością ma wiele wspólnego ze słabymi nastrojami na całym świecie to może to trzeba również pamiętać, że dziś na Wall Street rozpoczął się sezon wyników. Bank Citigroup, który jako pierwszy pokazał wyniki za czwarty kwartał 2018 roku, rozczarował pod względem przychodów i na początku sesji notowany jest około 1 proc. niżej. W kwestii amerykańskiej polityki niewiele uległo zmianie - Trump wciąż nie dogadał się z Demokratami co do finansowanie muru na granicy z Meksykiem, a shutdown przeciąga się na 24 dzień.

Sytuacja na warszawskiej giełdzie nie odbiega od krajobrazu obserwowanego w całej Europie. Indeksy dużych i średnich spółek znajdują się pod kreską, podobnie jak indeks szerokiego rynku WIG. Co ciekawe, całkiem nieźle spisują się spółki o małej kapitalizacji - indeks sWIG80 zyskuje blisko 0,2 proc.. Patrząc na poszczególne sektory najlepiej spisują się dziś spółki farmaceutyczne i górniczego, a najsłabiej firmy z branży odzieżowej. Sezon wyników spółek z indeksu WIG20 rozpocznie się 24 stycznia, a jako pierwszy swoje sprawozdania opublikuje płocki gigant, PKN Orlen.