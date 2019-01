Amerykańskie banki nie zawodzą

Pomimo oczekiwanego fiaska umowy Brexitowej wynegocjowanej przez Theresę May, rynki akcji zbytnio nie przejmują się tym faktem i kontynuują odbicie zapoczątkowane z początkiem roku. Sprzyja temu również karuzela wynikowa za oceanem, która na razie na przykładzie banków pokazuje, że wyniki w ostatnim kwartale 2018 roku wciąż były przyzwoite.

Sezon wyników na Wall Street rozpoczął się dla inwestorów w dobrych nastrojach. Od poniedziałku swoje raporty kwartalne przedstawiają największe amerykańskie banki. Sprawozdania, które w poprzednich dniach opublikował JPMorgan, Wells Fargo, czy Citigroup można uznać za mieszane pod względem zysków, jednak i tak nie przyczyniły się one do dużej reakcji rynku, a inwestorzy starali się ignorować wszelkie negatywne informacje. Dzisiaj jednak pozytywnie zaskoczył Bank of America i Goldman Sachs, które z dużym zapasem pobiły oczekiwania analityków. Sprzyja to dobremu sentymentowi na rynkach akcji, którego nie potrafi zakłócić zamieszanie wokół Brexitu, czy zamknięcie amerykańskiego rządu. Na te dwa czynniki zwrócili jednak uwagę przedstawiciele amerykańskich banków, co pokazuje, że przedłużanie się politycznego chaosu może wpłynąć w szczególności na działalność banków inwestycyjnych, w związku z zatrzymanie prac SEC-u (odpowiednik polskiego KNF), co wstrzymuje prace nad przygotowywaniem emisji akcji oraz kolejnymi transakcjami fuzji i przejęć przeprowadzane przez amerykańskich gigantów. Dodatkowo niewyjaśniona pozostaje sprawa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co również stanowi dodatkową niepewność dla działalności banków, które swoje główne oddziały na Starym Kontynencie mają właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii.

Na GPW również możemy zaobserwować dosyć stabilne wzrosty. Najwięcej rosną spółki z indeksu MWIG40, a największą zieleń możemy zaobserwować na walorach spółek z branży nowych technologii czyli Playway i Livechat. W segmencie blue chipów wzrosty są słabsze, jednak na uwagę na największych poziomach kapitalizacji zasługuje PGNIG, który testuje swoje historyczne maksima, a od początku roku walory gazowego potentata wzrosły już o prawie 6 proc. Z punktu widzenia całego indeksu, WIG20 ponownie oscyluje w okolicach oporu w okolicach 2350-2370 pkt., a jego wyłamanie otworzyłoby drogę na poziomy niewidziane od prawie roku, co mogłoby zwiększyć apetyty na kolejne miesiące 2019 roku.

Dzisiaj wieczorem warto również pamiętać o kolejnym głosowaniu w brytyjskim parlamencie. Wczoraj lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się dzisiaj w okolicach godziny 20:00 naszego czasu, co może przysporzyć po raz kolejny dodatkowej zmienności na brytyjskim funcie, jak i mieć ewentualny późniejszy wpływ na rynki akcji.