Umiarkowana zmienność przy fatalnych nastrojach

Zwykle ograniczona zmienność związana jest z rynkiem byka, choć obecnie możemy mieć mieszane odczucia co do tej zależności. Na rynkach chińskich wciąż trwa przerwa związana z nowym rokiem, natomiast na rynkach zachodnich w najlepsze rozpoczęła się wyprzedaż, choć jeszcze nie taka z prawdziwego zdarzenia. Owszem widoczne są spadki rzędu 1-1,5%, ale daleko nam do tak fatalnych wyników jak było to w ostatnim kwartale tego roku. Czego oczekiwać obecnie po rynku giełdowym?

Styczeń dla rynków giełdowych był fenomenalny. Sam indeks S&P 500 odbił niemal 20%, natomiast na reszcie światowych indeksów widać było zmienność bliską 10% wzrostów. Niemniej inwestorom zabrakło tak naprawdę motywów do dalszego kupowania akcji. W zasadzie mieliśmy pewną realizację oczekiwanego scenariusza. Fed zgodnie z oczekiwaniami wskazał, że raczej wstrzyma się na pewien czas z podwyżkami stóp procentowych. Indeksy poszły od tego momentu jeszcze do góry, ale inwestorom brakowało jeszcze większego sojusznika, jakim może być np. silna gospodarka. Tego nie widać zarówno w Azji, w Europie czy również w Stanach Zjednoczonych. Praktycznie we wszystkich ważniejszych gospodarkach mamy do czynienia z sygnałami dalszego spowolnienia. Co więcej może to również wpłynąć na wyniki spółek giełdowych. Już teraz pierwsze przewidywania dotyczące pierwszego kwartału na Wall Street mówią o spadku zysku na akcję w ujęciu nominalnym kwartał do kwartału. W tym wypadku prawdopodobnie widać będzie nie tylko niepewność dotyczącą handlu światowego i idących na nim zmian protekcjonistycznych, ale również zakończenia się wpływu cięć podatkowych.

Pomimo tego, iż wyniki spółek z Wall Street wypadały nieco lepiej niż niskie oczekiwania ze stycznia, to jednak niektóre spółki kompletnie nie trafiają z oczekiwaniami ze strony analityków. Tak było w przypadku Twittera, popularnego portalu społecznościowego, którego przychody wypadły znacznie poniżej oczekiwań. Akcje tej spółki na otwarciu traciły 10%, co również pociągnęło za sobą spadki na Facebook’u na poziomie 1,7% oraz Snapie na poziomie 4,0%. Co ciekawe, pomimo mieszanych wyników sprzedażowych kluczowych spółek zajmujących się produkcją gier na świecie, Activision Blizzard oraz Electronic Arts zyskiwały odpowiednio 1,7% oraz 3,0%.

Na polskim rynku widać ogromne cofnięcie, za sprawą słabych wyników innych indeksów z Europy. Najmocniej traciły sektory paliwowy, motoryzacyjny oraz telekomunikacyjny. Z drugiej strony sektor chemiczny, spożywczy czy odzieżowy wskazują dzisiaj na wzrosty. Warto wspomnieć również o zmienności na spółce CD Projekt, która w odpowiedzi na słabe wyniki podobnych spółek zza Oceanu traciła dzisiaj jako jedna z najsłabszych w WIG20. Akce spółki przeceniane były dzisiaj o ponad 2,0%. WIG20 na koniec sesji traci niemal 1,7% i nurkuje wyraźnie poniżej 2400 punktów.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB