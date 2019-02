Komentarz giełdowy: Optymizm handlowy na czele

Nowy tydzień rozpoczyna się całkiem pozytywnie na rynkach finansowych. Po tygodniowym przestoju do gry wracają również chińskie indeksy, które zaliczają dzisiaj w dużej mierze potężne wzrosty. Te dobre nastroje zostały później przechwycone przez europejskich inwestorów, którzy od rana zdecydowanie kupowali akcje, pomimo ostatnich fatalnych danych z Niemiec

Cały czas obracamy się praktycznie w trzech wątkach geopolitycznych na świecie, które w zasadzie są ze sobą przynajmniej po części powiązane. Chodzi oczywiście o Brexit, wojnę handlową oraz połączone z nimi spowolnienie gospodarcze, które pokazuje się w coraz większej ilości gospodarek na świecie. Ostatnio byliśmy świadkami wielu interesujących danych z Niemiec, które pokazały, że spowolnienie było widoczne nie tylko na koniec poprzedniego roku, ale również powinno przedłużyć się na początek roku bieżącego. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w IV kwartale poprzedniego roku w największej europejskiej gospodarce spowolnił do 0,9 proc. r/r z poziomu 1,1 proc. r/r. Ważniejsze może być jednak zachowanie kwartalnego PKB. Niemcy zaskakująco pokazały spadek PKB w III kwartale na poziomie 0,2 proc. k/k. Oczekuje się, że w IV kwartale niemieckie PKB urosło o 0,1 proc. k/k. Jednakże w przypadku gorszych wyników, a nawet kolejnego negatywnego odczytu będziemy mogli mieć do czynienia z techniczną recesją, co uzasadni bieżące zachowanie europejskiej waluty. W piątek poznamy również PKB z całej strefy euro, ale tam wszystko ma pozostać bez zmian na poziomie 1,2 proc. r/r oraz 0,2 proc. k/k.

Świat finansowy zelektryzowany został kolejnymi wiadomościami dotyczącymi sporu handlowego na linii Chiny-USA. W zeszłym tygodniu Biały Dom poinformował, ze Trump nie spotka się Xi Jinpingiem, prezydentem Chin przed 1 marca, co zostało odebrane jako brak dążenia do podpisania porozumienia handlowego. Dzisiaj jednak jeden z głównych doradców Trumpa wskazuje, że jest coraz bliżej do osiągnięcia porozumienia. Negocjacje odbywają się już w tym momencie, natomiast wkroczą one na wyższy szczebel w czwartek oraz w piątek wraz z przyjazdem Mnuchina oraz Lighthizera do Pekinu. Warto przypomnieć, że w przypadku braku porozumienia handlowego lub znacznego progresu negocjacyjnego Stany Zjednoczone mają zwiększyć taryfy handlowe na produkty chińskie o wartości 200 mld USD z 10 proc. do 25 proc. W odpowiedzi na pozytywne doniesienia handlowe akcje na zachodnich rynkach wyraźnie zyskują.

Po korekcie z końca zeszłego tygodnia wzrosty widoczne były również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sesja zaczęła się znakomicie, jednak już od godziny 10:00 rozpoczęła się redukcja porannych wzrostów, czego wynikiem WIG20 zyskał zaledwie 0,01 proc. na koniec sesji. Najmocniej zyskiwał dzisiaj CD Projekt, co mogło być związane z nowymi pozytywnymi rekomendacjami. Z drugiej strony traciły w większości banki oraz spółki wydobywcze.

Michał Stajniak, starszy analityk rynków finansowych, XTB