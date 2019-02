Dziewiąty tydzień wzrostów na Wall Street

O ile dzisiejsza sesja nie przyniesie nieoczekiwanego zwrotu akcji w godzinach wieczornych, będzie ona ukoronowaniem dziewiątego z rzędu tygodnia wzrostów na giełdzie na Wall Street, w których amerykańska giełda nie jest osamotniona jak przez większość poprzedniego roku.

Hang Seng wzrósł dziś o +0,7%, a Shanghai Composite o +1,9%, co oznacza, że tegoroczne odbicie na parkietach chińskich osiągnęło już poziom dwucyfrowy, a jego skala jest nieco większa niż w USA.

Wszystkie ważniejsze rynki europejskie także notują dziś plusy, całkowicie przechodząc do porządku dziennego nad spadkiem niemieckiego Ifo z 99 pkt do 98,5 pkt. i finalnym odczytem PKB najważniejszej gospodarki strefy euro, który osiągnął poziom 0,9% r/r w ujęciu nieodsezonowanym. Po wyeliminowaniu efektów kalendarzowych jest to 0,0% k/k, co potwierdza, że obawy o recesję mogą jeszcze w tym roku na Starym Kontynencie dotyczyć nie tylko Włoch. Inflacja w strefie euro wyniosła w styczniu finalnie 1,4% r/r, tak jak przewidywano.

Przynajmniej dane o CPI sugerują, że Europa wciąż bardziej musi się obawiać scenariusza japońskiego (zerowa inflacja, zerowe stopy, zerowy wzrost) niż stagflacji na wzór lat 70-tych w USA, którą w ostatnim czasie straszą ci amerykańscy ekonomiści, którzy uważają, że ostatni gołębi zwrot w polityce Fed był przedwczesny. Sezon wynikowy na Starym Kontynencie jest olbrzymim rozczarowaniem, zyski na akcję spółek, które do tej pory opublikowały raporty są wg Morgan Stanley przeciętnie 3pp gorsze od oczekiwań. Oznacza to, że dynamika zysków w 4Q2018 może się finalnie okazać ujemna.

Jednym ze źródeł optymizmu jest zbliżające się spotkanie Donalda Trumpa z chińskim wicepremierem i głównym negocjatorem, Liu He. Informacje Reutersa mówią, że przygotowywanych może być aż 16 memorandów (z czego 6 ma długoterminowo adresować poszczególne problemy w relacjach amerykańsko-chińskich, a 10 wspomagać szybką redukcję deficytu USA w handlu z Państwem Środka). Konkretów wciąż brak.

Większość demokratyczna w Kongresie przygotowuje rezolucję, która ma uniemożliwić prezydentowi Trumpowi sfinansowanie muru na granicy z Meksykiem poprzez ogłoszenie stanu wyjątkowego, ale by została ona przyjęta w Senacie niezbędne będzie wsparcie przynajmniej niektórych Republikanów.

WIG20 zyskał na zamknięciu +0,7%, mWIG40 +0,4%, a sWIG80 +0,2%, co oznacza, że pierwsze dwa indeksy zamykają tydzień na plusach, tak jak reszta świata. W pierwszym szeregu zdecydowanie najlepiej prezentowało się LPP, które zakończyło dzień +3,9% wyżej niż wczoraj pomimo braku przyczyn fundamentalnych. Sesja była spokojniejsza niż dwie ostatnie, choć po osiągnięciu szczytu wczesnym popołudniem rozpoczął się szybki marsz WIG20 w dół, zatrzymany dopiero w okolicach amerykańskiego otwarcia.