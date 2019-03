Złoty pozostaje stabilny

Zmienność na złotym w ostatnim czasie pozostawała bardzo niewielka, podobnie jest również w tym tygodniu. W relacji do euro złoty utrzymuje się w okolicy środka przedziału w którym pozostaje od lipca ubiegłego roku. Brak istotnych informacji z kraju i z zewnątrz przyczynia się do utrzymania takiego stanu rzeczy.

Z najbliższych wydarzeń tymi, które mogą przynieść nieco więcej wahań pary EUR/PLN (ale również raczej nie poza ograniczenia kanału) są: dzisiejsze spotkanie RPP, czwartkowe spotkanie EBC oraz piątkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy.

Co tyczy się tego pierwszego: zazwyczaj spotkania RPP mają ograniczony wpływ na złotego, jednak dzisiejsze ma szansę wyróżnić się w tej kwestii. Po pierwsze, warto będzie zwrócić uwagę jak Rada ocenia pomysł znaczącej ekspansji fiskalnej zaprezentowanej ostatnio przez rząd (i jego konsekwencje). Po drugie, powinniśmy poznać fragmenty marcowej projekcji DAE NBP, które rzucą nieco więcej światła na to jak Rada będzie zapatrywać się na otoczenie gospodarcze i rozwój inflacji w bieżącym i kolejnym roku.

EUR

Kurs EUR/PLN we wtorek zakończył dzień na niemal niezmienionym poziomie, wahając się w widełkach 4,29-4,31. Wspólna europejska waluta radziła sobie dość słabo, tracąc zarówno w relacji do dolara amerykańskiego, jak i funta brytyjskiego. A to wszystko mimo publikacji dobrych danych gospodarczych: w górę zrewidowano szacunki PMI dla usług w lutym, pozytywnie zaskoczyły również dane o sprzedaży detalicznej w styczniu. Obecnie rynek czeka na jutrzejsze spotkanie Europejskiego Banku Centralnego. Jego wydźwięk może w istotny sposób wpłynąć na kurs głównej pary.

GBP

Kurs GBP/PLN we wtorek wzrósł o 0,1 proc., wahając się w widełkach 4,97-5,01. Brytyjska waluta w środku dnia osłabiła się, jednak ostatecznie zakończyła dzień zyskując w relacji do złotego i euro. Uwaga inwestorów skupia się głównie na kwestii Brexitu: z wczorajszych rozmów z UE nie wyniknęło jednak nic, o czym warto byłoby napisać. Wtorek przyniósł natomiast publikację dość istotnych danych: indeks PMI dla usług, czyli najważniejszego sektora w Wielkiej Brytanii w lutym wbrew obawom konsensusu nie spadł poniżej poziomu 50, a odbił się i wyniósł 51,3, potwierdzając umiarkowaną ekspansję sektora w początkach roku.

USD

Kurs USD/PLN we wtorek wzrósł o 0,3 proc., wahając się w widełkach 3,79-3,81. Dolar amerykański umocnił się wczoraj również w relacji do głównych walut. Wczorajsze dane PMI/ISM opisujące aktywność w sektorze usług w USA w ujęciu ogólnym były lepsze od oczekiwań (nieznacznie in minus zaskoczyły PMI, natomiast mocno in plus zaskoczyły ISM, a to one są uznawane za istotniejsze), potwierdzając siłę sektora. Stanowiło to pozytywny impuls dla amerykańskiej waluty.