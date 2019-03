Draghi zatapia banki

Mieszane nastroje na giełdowych parkietach utrzymują się już niemal od początku tego tygodnia. Dzisiejszego dnia mamy do czynienia z przypieczętowaniem siły niedźwiedzi na najważniejszych rynkach. Dzieje się tak co ciekawe przez Europejski Bank Centralny z Mario Draghim na czele. Co takiego zrobił szef EBC, że spowodował tak wyraźne cofnięcie na indeksach dzisiejszego dnia?

Dzisiaj Europejski Bank Centralny opublikował swoją decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Teoretycznie jest to więc utrzymanie bardzo luźnej polityki monetarnej, co powinno wspierać byków w kupowaniu akcji na giełdzie. Co więcej, Europejski Bank Centralny ogłasza utworzenie nowego programu długoterminowych pożyczek TLTRO przeznaczonych dla banków centralnych. Program ten jest nakierowany na umożliwienie zdobycia tańszego finansowania dla banków, co ma doprowadzić do zwiększenia akcji kredytowej w strefie euro i następnie presji na wzrost cen.

Teoretycznie wszystko wygląda bardzo pozytywnie dla rynku akcyjnego w strefie euro oraz rynkach powiązanych. Warto jednak pamiętać, że to już kolejny raz kiedy mamy do czynienia z utworzeniem programu tanich długoterminowych pożyczek dla banków, które wcześniej nie cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i nie odniosły dużego skutku. Tym razem dodatkowo nie są one postrzegane jako szansa dla banków.

Wiele wskazuje, że detale programu TLTRO będą mało atrakcyjne dla banków. Sam Draghi podczas konferencji prasowej wskazał, że pożyczki będą charakteryzowały się jedynie minimalnie lepszymi stawkami od rynkowych. Co jest jednak ważniejsze, to bank zmienia komunikację dotyczącą stop procentowych. W tym momencie wskazuje na to, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca tego roku. Co więcej, nie pojawiły się jakiekolwiek oznaki dotyczące podwyżki stopy depozytowej, a pojawiały się pytania dotyczące jej cięcia. Ujemna stopa depozytowa jest bardzo negatywna dla banków komercyjnych. Teoretycznie powinno to je zachęcać do szukania alternatywnych źródeł trzymania gotówki. Banki jednak tracą nie tylko na tym, że utrzymują środki w Europejskim Banku Centralnym (obecna stopa depozytowa w strefie euro wynosi -0,4%), ale również nie zarabiają mocno na kredytach przy utrzymaniu stóp procentowych bez zmian od wielu miesięcy.

Sam Draghi został już w tym momencie okrzyknięty pierwszym szefem EBC w historii, który nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Dzisiaj widać przede wszystkim bardzo silne cofnięcie w notowaniach banków w całej Europie. Na GPW również nie widać pozytywów. Oprócz banków traciły również spółki energetyczne poprzez wzrost cen uprawnień za emisję CO2 czy spółki paliwowe. Indeks WIG20 stracił dzisiaj 0,80% i ledwo utrzymał się powyżej 2300 punktów.