Czekając na nowe impulsy

W poniedziałek kalendarium było praktycznie puste. Publikowany w USA przez NAHB indeks rynku nieruchomości nie budził większych emocji. Odnotujmy, że w marcu wyniósł 62 pkt. (oczekiwano wzrostu z 62 na 63 pkt.).

Wall Street rozpoczęła sesję poniedziałkową od niewielkich zwyżek indeksów. Dość szybko wróciły one do poziomu neutralnego, ale obóz byków nie poddawał się – indeksy znowu zaczęły rosnąć i zakończyły dzień zwyżkami (S&P 500 wzrósł o 0,37%, a NASDAQ o 0,34%). Rynek nadal jest w bardzo „byczym” nastroju.

GPW rozpoczęła poniedziałkową sesję podobnie jak rozpoczęły ją inne giełdy europejskie. Indeksy trzymały się blisko poziomu neutralnego. Po 90 minutach marazmu, bez pomocy z innych giełd, WIG20 ruszył na północ.

Natychmiast jednak wyhamował i znowu zapanował męczący marazm połączony z powolnym osuwaniem się indeksu. Dopiero „byczy” początek sesji w USA zwiększył presje popytu i indeks zaczął przesuwać się na północ. Nic sensownego z tego nie wynikło – WIG20 i mWIG40 zakończyły dzień neutralnie.

Wtorek jest przedostaniem dniem, w którym Izba Gmin może podjąć decyzję co do losów umowy z UE. Im bliżej szczytu UE (21-22.03) tym bardziej rynki będą zwracały uwagę na wieści z Wlk. Brytanii. Wczoraj rząd zapowiedział, że jeśli nie będzie miał pewności wygranej to nie podda umowy pod głosowanie. Zwolennicy Brexitu są coraz mocniej przez premier May przyciskani, ale nikt nie wie, jak się to skończy. Rynki powinny czekać z napięciem na ostateczną decyzję.

Piotr Kuczyński Główny Analityk Dom Inwestycyjny Xelion