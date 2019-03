Załamanie rentowności na rynkach bazowych

Po wczorajszym dodatnim, ale wywalczonym po momencie zawahania zamknięciu w USA, giełdy azjatyckie zachowywały się dzisiaj w sposób mieszany. Tradycyjnie najsilniej skorelowane z S&P500 tokijskie Nikkei straciło 0,2%, ale już Hang Seng i Shanghai Composite zyskiwały odpowiednio po 0,6% oraz 0,9%. Pozostałe rynki na kontynencie podążały raczej za Japonią niż Chinami.

Cała sesja europejska to oscylowanie wokół zera w przypadku najważniejszych indeksów, związane zapewne z atmosferą wyczekiwania na rozwój spraw w Wielkiej Brytanii i brakiem istotniejszych danych z kontynentu. Dopiero rozpoczęcie sesji za oceanem i szybki marsz S&P500 w dół zaczęły wywierać presję na europejskie rynki, choć ujemne zamknięcia nie są jeszcze przesądzone (a w przypadku IBEX nawet nie bardzo prawdopodobne). Do czasu ogłoszenia przez brytyjski parlament odpowiedzi na pytanie, jakiego Brexitu właściwie chce (kompletnie niewiążącej zarówno dla tamtejszego rządu, jak i Unii), najważniejszym wydarzeniem dnia jest pierwsza od 2016 r. aukcja niemieckich obligacji, które zostały sprzedane przy ujemnej rentowności (10-letnie bundy o wartości 2,4 mld euro). Moment jest symboliczny, ponieważ wyznacza także koniec dwuipółletnich nadziei na to, że Europa nie podąża ścieżką Japonii (spread między niemieckimi i japońskimi 10-latkami osiągnął ujemny poziom po raz pierwszy od września 2016 r.). Ruch nie odbył się w oderwaniu od reszty rynków, amerykańskie 10-letnie obligacji zanurkowały poniżej poziomu 2,4%, co jest zapewne głównym powodem tego, że tamtejsze indeksy notują obecnie duże minusy.

Przy okazji wspomnienia ujemnych stóp procentowych w Europie warto odnotować informacje agencji Reuters, która twierdzi, że EBC rozważa zwolnienie banków z wynoszącej 0,4% opłaty za nadwyżkowe rezerwy, co, gdyby okazało się prawdą, mogłoby dać drugi oddech chwiejącemu się od lat sektorowi.

Najważniejszymi dzisiaj danymi były informacje o amerykańskim deficycie handlowym, który z rekordowego poziomu 59,9 mld USD w grudniu zmalał do 51,1 mld USD, co było wynikiem znacznie lepszym od oczekiwań (57,0 mld USD). Prezydenta Trumpa może szczególnie cieszyć, że załamał się import z Chin, co potwierdza, że jego nadzwyczaj wysokie poziomy w 4Q2019 wynikały przede wszystkim z chęci uprzedzenia ceł.

WIG20 stracił dziś 0,4%, sWIG80 0,5%, a mWIG40 zyskał 0,1%. To, że sesja nie zakończyła się gorzej dla indeksu dużych spółek, jest praktycznie wyłączną zasługą CD Projekt, który zyskał na zamknięciu 5,4% po konferencji wynikowej, podczas której ogłoszono lepsze od oczekiwań zyski za ubiegły rok, ale przede wszystkim zasugerowano, iż premiera Cyberpunka zostanie ogłoszona podczas czerwcowych targów E3, co dawałoby nadzieję na jej wydanie jeszcze w 2019 r.

