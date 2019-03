O tureckiej lirze ponownie głośno

W Wielkiej Brytanii Izba Gmin wciąż nie może dojść do porozumienia w sprawie kształtu Brexitu. Tymczasem rozmowy handlowe na linii USA-Chiny przeniosły się do Pekinu. Zgodnie z doniesieniami Reutersa, Państwo Środka miało zaproponować przedstawicielom USA nowe rozwiązania w sprawie kluczowej, a tym samym najbardziej newralgicznej kwestii transferu technologii.

W momencie pisania komentarza, większość parkietów europejskich notuje niewielką zniżkę. WIG20 przez większą część sesji znajdował się powyżej kreski, jednak słabość w końcówce doprowadziła ostatecznie do zamknięcia na neutralnym poziomie. Wśród polskich blue chipów bohaterem pozostaje CD Projekt, którego akcje zyskały dziś 2,7% i naruszyły psychologiczną barierę 200 zł (najwyższa cena od września ubiegłego roku).

Od ostatniego piątku na rynkach ponownie zrobiło się głośno o tureckiej lirze. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku waluta ta była jedną z najsłabszych na świecie. Pomimo wymykającej się spod kontroli inflacji, wywierając pośrednio wpływ na politykę pieniężną, prezydent R. Erdogan pozostawał przez długi czas zagorzałym przeciwnikiem podwyżek stóp procentowych. W konsekwencji, władze monetarne Turcji zdecydowały się na bardziej stanowczą reakcję dopiero w momencie, gdy kurs dolara przekroczył poziom 6 USD/TRY.

W chwili obecnej gospodarka turecka znajduje się w recesji, a rezerwy walutowe Banku Centralnego Turcji topnieją w zatrważającym tempie. Szacuje się, że od początku marca rezerwy obniżyły się o ok. 10 mld USD i wyceniane są na ok. 25 mld USD. Dodatkowo oliwy do ognia dodaje bezprecedensowy ruch ze strony władz, które poleciły bankom krajowym wstrzymanie sprzedaży tureckiej liry. Działanie to ma zapobiec krótkiej sprzedaży waluty, która mogłaby pogłębiać jej depracjację w szczególnym okresie dla Turcji, jakim są wybory samorządowe.Póki co, kurs USDTRY notowany jest w okolicach 5,55, co oznacza jednodniową aprecjację amerykańskiej waluty względem liry o ponad +2%. Należy dodać, że tak kontrowersyjna decyzja oraz ingerencja władz w rynek walutowy mogą niewątpliwie wywołać negatywne konsekwencje dla tureckiej waluty w dłuższym terminie.

Wtorkowa próba przełamania bariery 60 USD/brk w przypadku ropy typu WTI uruchomiła twitterowe konto D. Trumpa. Amerykański prezydent po raz kolejny w „kurtuazyjny” sposób zasugerował krajom OPEC, że nie będzie tolerować wyższych poziomów cenowych surowca. Mogłoby się zdawać, że obecne ceny ropy naftowej znajdują się w miejscu, dla którego bilans ryzyk pozostaje neutralny – wyższe poziomy najpewniej wywołałyby odpowiednie reakcje ze strony Białego Domu, z drugiej strony istnieje bufor bezpieczeństwa w postaci przedłużenia okresu cięć produkcji przez kraje kartelu na drugie półrocze 2019 r.

Patryk Pyka

Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion