Wyniki spółek wspierają indeksy z Wall Street

Dzisiejsza sesja giełdowa na Starym Kontynencie przebiegała całkiem spokojnie. Podobnie jak wczoraj obserwowaliśmy umiarkowane wzrosty na większości głównych indeksów.

Dziś bardzo dobrze radził sobie europejski sektor finansowy. Zarówno subindeks banków jak i subindeks dostawców usług finansowych znajdowały się w czołówce indeksów sektorowych Euro Stoxx 600. Dzisiejsza sesja była jednak dużo lepsza od wczorajszej dla inwestorów znad Wisły - indeksy WIG, WIG20 i sWIG80 wypracowują wzrosty, a indeks mWIG40 znajduje się pod kreską.

Wśród najlepszych spółek dzisiejszej sesji znajdziemy między innymi PCC Rokita. Zarząd spółki chemicznej zarekomendował przeznaczenie takiej samej kwoty zysku na dywidendę jak miało to miejsce rok wcześniej, co biorąc pod uwagę, że liczba akcji nie uległa zmianie daje dywidendę na akcję w wysokości 8,31 zł. Posługując się wczorajszą cena zamknięcia otrzymujemy ponad 9% stopę dywidendy, co tłumaczy dzisiejszy entuzjazm inwestorów.

Krótko po godzinie 16:00 mocnego wzrostu doświadczyły również papiery Polskiej Grupy Energetycznej. W tym przypadku powodem było ogłoszenie, że spółka otrzyma blisko 11 milionów pozwoleń na emisję CO2 z niewykorzystanej puli z lat ubiegłych. Mocny wzrost w następstwie pojawienia się informacji sprawił, że w okolicach godziny 16:30 WIG20 jest najmocniejszym indeksem dużych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej.

Z kolei za Oceanem Atlantyckim uwaga inwestorów skupiona jest przede wszystkim na wynikach spółek za pierwszy kwartał 2019 roku. Jak na razie sezon wyników przebiega pomyślnie. Z 42 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały już swoje raporty zaledwie 5 nie sprostało oczekiwaniom analityków w kwestii zysków. Sytuacja wygląda mniej optymistycznie w przypadku przychodów. W tym przypadku odczyty są mieszane, a zdecydowana większość spółek wygenerowała przychody mniej więcej zgodne z oczekiwaniami. Solidne wyniki takich spółek jak BlackRock czy Johnson & Johnson wydają się nadawać ton dzisiejszej sesji i napędzać wzrosty indeksów z Wall Street.

Biorąc pod uwagę, że amerykańscy kongresmeni udali się już na przerwę świąteczną nie wydaje się, aby polityka mogła dużo namieszać w pozostałej części tygodnia. Z tego względu uwaga powinna być skupiona przede wszystkim na wynikach spółek.