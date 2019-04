Zaskakująco niski wzrost wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w marcu wyniosła 5,7% r/r wobec 7,6% w lutym, kształtując się znacząco poniżej naszej prognozy (7,2%) zgodnej z konsensusem rynkowym. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 3,9% r/r wobec 6,3% w lutym.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac w marcu były przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie, które przejściowo podbiły tempo wzrostu płac w lutym. Dynamika wynagrodzeń była również ograniczana przez czynniki statystyczne związane z niekorzystną różnicą w liczbie dni roboczych, obniżające dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Niemniej jednak skala spowolnienia wzrostu nominalnych wynagrodzeń w marcu wyraźnie zaskoczyła. Uważamy, że jest to efekt przesunięć w wypłatach premii w niektórych branżach, a nie trwałego zmniejszenia presji na wzrost wynagrodzeń. Publikacja szczegółowych danych o strukturze wynagrodzeń w Biuletynie Statystycznym pozwoli na zweryfikowanie tej hipotezy.

Dzisiejsze dane stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2019 r. nominalna dynamika płac w całej gospodarcze zwiększy się tylko nieznacznie. Głównymi czynnikami ograniczającymi wzrost wynagrodzeń w najbliższych kwartałach będą utrzymująca się niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski (czynnik hamujący wzrost marż w firmach sektora dóbr handlowych), wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oznaczające wzrost pozapłacowych kosztów pracy), procesy restrukturyzacyjne (realizowane przez firmy inwestycje zmierzające do ograniczenia pracochłonności produkcji) oraz zapowiedziane wczoraj przez rząd w Aktualizacji Programu Konwergencji zniesienie ograniczenia dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotność) począwszy od 2020 r.

Solidny wzrost zatrudnienia

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się do 3,0% r/r w marcu wobec 2,9% w lutym, kształtując się powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (2,9%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 15,6 tys. osób. Był to drugi najwyższy w historii marcowy przyrost zatrudnienia. Wyraźny wzrost zatrudnienia w marcu nastąpił mimo utrzymującej się bariery podażowej w postaci braku wykwalifikowanych pracowników. Może to wskazywać na dalszy wzrost współczynnika aktywności zawodowej (w szczególności wśród osób uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalnych). Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą z powodu wspomnianej wyżej bariery podażowej w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia będzie się stopniowo obniżać, co będzie kontynuacją tendencji obserwowanej w II poł. 2018 r.

Jednocześnie nie powinniśmy obawiać się masowego odpływu Ukraińców do Niemiec po wejściu w życie w 2020 r. zmian w prawie migracyjnym tego kraju. Zgodnie z raportem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej prawie połowa Ukraińców mających wcześniejsze doświadczenia w pracy w Polsce chce przeprowadzić się za granicę na stałe, z czego w ramach tej grupy respondentów 61% preferuje Polskę jako miejsce osiedlenia. Zdaniem ankietowanych obywateli Ukrainy, na rzecz Polski przemawiają położenie geograficzne, pozytywne doświadczenia, poziom wynagrodzenia, oraz brak bariery językowej. Takie uwarunkowania będą czynnikiem wspierającym wzrost zatrudnienia i hamującym wzrost płac w Polsce w średnim okresie.

Dobra sytuacja na rynku pracy i zapowiedzi rządu pozytywne dla nastrojów konsumenckich

Szacujemy, że realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło przeciętnie 5,6% r/r w I kw. wobec 5,7% w IV kw. ub. r. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zmniejszenia dynamiki spożycia prywatnego w I kw. (4,8% r/r wobec 4,9% w IV kw. 2018 r.). W związku z zapowiedzianą przez rząd wypłatą w maju br. dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów oczekujemy silnego przejściowego przyspieszenia wzrostu konsumpcji do 5,5% r/r w II kw. Dobra sytuacja na rynku pracy i zapowiedzi rządu oddziałują w kierunku dalszej poprawy nastrojów konsumenckich. W kwietniu, wskaźnik koniunktury GUS dotyczący oczekiwanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w horyzoncie roku osiągnął najwyższy poziom w historii badań.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.