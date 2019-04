Przemysłowe giganty z dobrymi wynikami

Rynki finansowe zaaferowane są przede wszystkim tym, że na Wall Street mamy do czynienia z nowymi rekordami. Na razie przynajmniej jeżeli chodzi o Nasdaq, natomiast pozostałym indeksom nie brakuje zbyt wiele.

Warto dzisiaj zwrócić uwagę również na indeks Dow Jones Industrial Average, gdzie znajdują się ważne przemysłowe molochy, których wyniki finansowe mówią nam wiele na temat faktycznego stanu gospodarki. Wobec tego co można powiedzieć po publikacji wyników Boeinga oraz Caterpillara?

Rynek żyje obecnie kilkoma wątkami. Jednym z nich jest dalsze pogorszenie stosunków pomiędzy USA oraz Iranem po tym, jak Stany Zjednoczone zdecydowały się nie przedłużać zwolnień z sankcji dla importerów irańskiej ropy. Dalszy konflikt mógłby zagrozić światowemu handlowi w przypadku zamknięcia Cieśniny Ormuz przez Iran. Na razie jednak nie widać, aby inwestorzy przejmowali się za bardzo takim zagrożeniem. Wręcz przeciwnie. Obserwujemy nowe szczyty w przypadku indeksu Nasdaq oraz dalsze napieranie na historyczne najwyższe poziomy w przypadku S&P 500 oraz DJIA.

W przypadku tego drugiego indeksu warto zwrócić uwagę na dwie spółki, które opublikowały dzisiaj wyniki finansowe za miniony pierwszy kwartał tego roku, w stosunku do którego inwestorzy mieli wiele obaw. Jak się okazuje, gospodarka chińska czy amerykańska radziła sobie w tym okresie całkiem nieźle, ale czy spółki przemysłowe również przedstawiły dobre wyniki? Boeing przedstawił nieco gorsze od oczekiwań przychody, ale rynek wiedział o takiej możliwości, biorąc pod uwagę problemy związane z dostawami samolotów Boeing 737 Max po dwóch katastrofach lotniczych. Spółka zawiesiła wydawanie wytycznych dotyczących wyników na 2019 roku wskazując, że zamierza naprawić zaistniałą sytuację. Dobre wyniki zaprezentował Caterpillar.

Spółka ta postrzegana jest jako wyznacznik światowej aktywności gospodarczej, gdyż zajmuje się produkcją oraz sprzedażą maszyn budowlanych oraz górniczych. Spółka zarejestrowała lepsze zyski oraz przychody w obu kluczowych segmentach rynku w Stanach Zjednoczonych. Poważnym zmartwieniem spółki był jednak spory spadek na poziomie 4,0% w przychodach z segmentu budowlanego w Azji. Akcje spółki tracą ponad 3,0% na otwarciu. Z kolei główne indeksy z Wall Street rozpoczęły dzień minimalnie poniżej kreski, z wyjątkiem Nasdaqa, który kontynuuje wzrosty. Niezła sesja ma również dzisiaj miejsce na niemieckim indeksie DAX, pomimo rozczarowania odczytami indeksu Ifo.

Polski rynek nie zachowuje się dzisiaj najlepiej. Większość spółek z indeksu WIG20 znajduje się w odwrocie, natomiast sam indeks traci ponad 0,3% na ponad godzinę przed zamknięciem sesji. Spadki widoczne są również w Rosji, ale w Budapeszcie mamy już do czynienia z mocnymi wzrostami, co daje nadzieję na to, że dzisiejsza sesja jest jedynie małą korektą.