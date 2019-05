Polska giełda wyróżnia się na tle Europy

Na światowych parkietach giełdowych w środę obserwujemy większy spokój niż w poprzednich dniach. Co prawda, akcje z Państwa Środka zakończyły dzień niżej i wszystko wskazuje na to, że podobnie zakończy się handel na Starym Kontynencie.

Chociaż na początku sesji europejskiej dominowały byki to po południu sytuacja uległa zmianie i większość indeksów spółek o dużej kapitalizacji znalazła się pod kreską. W okolicach godziny 16:00 zaledwie parę europejskich indeksów blue chips wypracowuje wzrosty. Wśród nich znajdziemy między innymi WIG20. Na parkiecie przy Książęcej dobrze radziły sobie dziś wszystkie trzy, główne indeks, chociaż w przypadku indeksu sWIG80 ruch wzrostowy jest raczej skromny. Dobrą kondycją odznaczały się dziś spółki z sektora energetycznego i chemicznego. Powodów do zadowolenia nie mają za to akcjonariusze deweloperów gier wideo - słabe wyniki Ten Square Games wywarły presję na branży. Poza autorem raportu mocne przecenie ulega 11 Bit Studios i niedawny debiutant BoomBit. Podczas gdy polska giełda częściej reaguje na czynniki zewnętrzne, jak na przykład sentyment na innych europejskich rynkach, niż krajowe dane to dzisiejsza sesja może być wyjątkiem. Wytłumaczeniem świetnej kondycji polskich spółek w obliczu spadków w Europie Zachodniej mogą być opublikowane dziś dane o polskiej produkcji. Produkcja przemysłowa zaskoczył w kwietniu in plus rosnąc o 9% w ujęciu rocznym. Kiepska końcówka sesji europejskiej zaważyła na otwarciu parkietów na Wall Street. Amerykańskie indeksy tracą po pierwszych godzinach sesji, co może mieć również związek z wypowiedzią Stevena Mnuchina. Sekretarz skarbu USA powiedział w wywiadzie, że w najbliższym czasie nie wybiera się do Chin. To oczywiście nie wróży dobrze w świetle ostatniej eskalacji konfliktu handlowego. Kluczowy wydarzeniem sesji amerykańskiej będzie publikacja minutek z ostatniego spotkania FOMC. Uwaga rynków skupiona będzie przede wszystkim na tym, czy amerykańscy bankierzy centralni rozmawiali o możliwości cięcia stóp czy nie. O godzinie 16:00 indeks WIG20 znajduje się na poziomie 2214,62 pkt (+1,09%), mWIG40 na 3958 pkt (+0,45%), a sWIG80 na 11484,13 pkt (+0,09%).