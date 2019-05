Polska nowymi mieszkaniami stoi

Majowy odczyt danych GUS-u o budownictwie mieszkaniowym przynosi kolejne rekordy. Od drugiej połowy lat 80. nie oddawano w naszym kraju do użytkowania tylu lokali mieszkalnych co teraz, a aktywność deweloperów jest najwyższa w historii.

W ostatnich 12 miesiącach działający na polskim rynku deweloperzy oddali do użytkowania 116 376 lokali mieszkalnych – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeliczonych przez obido.pl. To wartość wyższa o 4,9 proc. od analogicznego okresu rok wcześniej i o 2 proc. od danych sprzed miesiąca. Liczba oddanych mieszkań, które wybudowano „na sprzedaż lub wynajem” (tak GUS definiuje mieszkania deweloperskie) jest najwyższa w historii. Liczba ta niemal podwoiła się w ciągu niespełna czterech lat.

Na szerokim rynku (oprócz deweloperów wlicza się tutaj inwestorów indywidualnych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa mieszkaniowego) do użytkowania oddano 189 877 lokali mieszkalnych. W Polsce nie oddawano tylu mieszkań od drugiej połowy lat 80.

Mieszkań deweloperskich jest i będzie coraz więcej

Nic nie wskazuje na to, by liczba mieszkań deweloperskich oddawanych do użytkowania miała w najbliższych kwartałach spadać, gdyż nowych budów też jest coraz więcej. 2017 r. zamknął się liczbą 105,5 tys. rozpoczętych budów, aktualnie (po zagregowaniu danych w okresach 12-miesięcznych) jest to niemal 140 tys. nowych budów. W niespełna półtora roku liczba ta wzrosła więc o jedną trzecią.

Liczba pozwoleń na budowę już nie rośnie

W ostatnich miesiącach liczba uzyskanych przez deweloperów w ciągu roku pozwoleń na budowę przestała rosnąć. Nadal jednak jest to dużo, przez ostatnich 12 mies. deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 146 tys. mieszkań. Przykładowo w 2017 r. było to niespełna 130 tys. pozwoleń.

Czy ceny mieszkań przestają rosnąć?

Temu co dzieje się na rynku mieszkaniowym nie można przyglądać się z pominięciem zmian cen mieszkań. Z analiz REAS | JLL Residential Advisory wynika, że w pierwszym kwartale 2019 r. mieszkania w największych miastach sprzedawały się średnio o 9,3 proc. drożej niż rok wcześniej. Ale jednocześnie kwartał do kwartału ceny już nie rosną. W porównaniu do ostatniego kwartału 2018 r. średnia stawka za metr kwadratowy nowego mieszkania na sześciu największych rynkach była o 0,7 proc. niższa. Wygląda więc na to, że okres największych wzrostów mamy już za sobą.

Marcin Krasoń, ekspert obido.pl